Así queda la clasificación del grupo de España para el Mundial 2026 tras la victoria a Bulgaria

España ha comenzado su camino hacia el Mundial 2026 con un triunfo que le pone al frente del grupo E de la fase clasificación. La goleada ante Bulgaria por 0-3 en Sofia permite a la campeona continental ponerse en primer lugar. Tres puntos logrados en el primer encuentro, de los seis que se disputarán. La Selección se enfrentará además a Turquía y Georgia, sus rivales de cara a ese megamundial que tendrá lugar entre México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.

La victoria a domicilio en el primer partido permite a España ser primera de su grupo. Los de Luis de la Fuente están encuadrados en el grupo E de la fase de clasificación y, después de la disputa de la primera jornada, ya son líderes. Sólo se meten de manera directa al Mundial los primeros de cada grupo, mientras que los segundos van a repesca. La Selección, por ser subcampeona de la Liga de Naciones, tiene, independientemente de su puesto en la clasificación, una plaza asegurada en esos playoffs clasificatorios, en caso de que no certifiquen su billete a la primera.

Sin embargo, por el momento, no haría falta acudir a esa repesca. España ha goleado a Bulgaria, la rival más sencilla del grupo, lo que hace que se pongan en primera posición del grupo. Todo, tras la goleada por 0-3, con goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino.

El otro partido del grupo midió a Georgia y Turquía en Tiflis. Los turcos se impusieron en un partido trepidante, cargado de emoción, que terminó con un marcador de 2-3. Muldur, a pase de Arda Güler, y un doblete de Arturkoglu ponían el 0-3, pero lejos de rendirse, los del Cáucaso por medio de Davitashvili y Kvaratskhelia apretaban el marcador en el tramo final del partido. Acababa Turquía además sin Yilmaz, que se perderá el duelo del próximo domingo contra España en Konya.

Clasificación para el Mundial 2026

Grupo E