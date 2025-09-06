De la Fuente: «Estoy orgulloso de tener a Morata con España»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en Konya a Turquía y España en la segunda jornada de clasificación para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado nacional comenzó su aventura hacia la cita del verano con una contundente victoria contra Bulgaria en Sofía el pasado jueves.

«Quiero mandar un abrazo y mis mejores deseos de una pronta recuperación a Luis Enrique. Todo mi ánimo», comenzó el seleccionador español, teniendo un recuerdo para el actual entrenador del PSG.

«La decisión hay que tomarla en el último momento. Hay que ver el entrenamiento y las sensaciones. La fatiga, los golpes… Vamos a valorar. Ferran está entrenando muy bien y es un valor seguro. Tiene total y absoluta confianza», continuó.

Por otro lado, habló de la pasión turca: «Esperamos un ambiente como corresponde. Un país volcado con su selección. Lo ha dicho muy bien Rodrigo. Venimos de jugar una Eurocopa contra la anfitriona Alemania y en ambientes muy hostiles, de este calibre. Estamos preparados».

El seleccionador también habló de Oyarzabal: «Le valoro. Ha celebrado esta semana 400 partidos con la Real. Cómo para no reconocérselo. Es muy solvente. Tenemos muchas posibilidades para jugar de ‘9’ y muchas características. Ferran, Olmo, Morata… Tenemos futbolistas de una calidad fantástica».

Por otro lado, valoró las opciones de Rodrigo de ser titular: «Vamos a ver el entrenamiento, pero están en perfectas condiciones. Pueden empezar el partido, o no… La noticia más importante es que están aquí para darnos muchas alegrías. Puede ser mañana o el mes que viene. Tienen que seguir su evolución».

«Estoy muy contento con Robin, encantado. Me parece uno de los mejores centrales de Europa. Me parece excepcional. Cuando lo elegimos sabíamos quién era. Es muy competitivo, concentrado, es un especialista. Nuestra máxima es empezar once y terminar once. Una expulsión te puede dejar fuera de una clasificación. Pero Robin nos gusta mucho, hace lo que tiene que hacer y lo que le pido que haga», comentó sobre Le Normand.

De la Fuente habló de la poca participación de Morata: «No le he dado explicación. Sabe cuál es su papel. Es un jugador más y tendrá más minutos en función del plan de juego y cómo queramos jugar. Es muy importante para nosotros. Es verdad que tiene una connotación diferente pero es nuestro capitán. Debe tener todos los honores de un país. Siento emoción y orgullo de tener jugadores como él en la Selección».

«Tengo el orgullo y privilegio de entrenar, en mi opinión, con todo el respeto a las demás selecciones, de entrenar a los mejores. Pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar y seguir creciendo. Estamos preparados porque hay mucho margen de mejora. Los dos son grandísimos futbolistas con sus características, con su proyección. Los dos muy buenos. Nosotros contamos con Lamine, que nos da tantas alegrías. Un chico con ganas de seguir creciendo y mejorando, con ambición», explicó a la hora de ser preguntado sobre Arda Güler y Lamine Yamal.

Para finalizar, habló sobre la evolución de los jóvenes: «Tiene que ver mucho con la cultura y la formación. A los 18 años me dieron la oportunidad de jugar en Primera. Con los buenos jugadores no se mira el carnet de identidad, con confianza. Es lo que tratamos de hacer en la Selección. Los futbolistas en España son fantásticos y rinden al máximo nivel con total garantía».