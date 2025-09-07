Turquía – España online en vivo | Sigue en directo el partido de la selección española de clasificación para el Mundial 2026
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Turquía - España de clasificación para el Mundial 2026
Este Turquía - España corresponde a la jornada 2 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026
España y los turcos comenzaron ganando, por lo que colideran la clasificación del grupo E
La selección española de fútbol se enfrenta a Turquía en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente, que ya ganaron hace unos días a Bulgaria, esperan poder sumar un nuevo triunfo para dominar el grupo E en solitario, pero son conscientes de que no será nada fácil una victoria a domicilio. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante España – Turquía.
Turquía – España, en directo
Así está el grupo de España
España fue a parar al grupo E de la fase de clasificación del Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con Bulgaria, Georgia y Turquía. Ahora mismo la selección española de fútbol masculino colidera la tabla con el cuadro otomano, ya que los de Luis de la Fuente ganaron 0-3 a los búlgaros y los turcos hicieron lo propio con los georgianos, aunque se llevaron los tres puntos al imponerse por 2-3. Es por ello que el choque de hoy es importante para saber si uno de los dos países es capaz de comenzar a dominar el cuadro en solitario.
Un arranque inmejorable
La selección española jugó el pasado jueves en Sofía contra Bulgaria en la primera jornada de esta fase de clasificación para el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente se estrenaron por todo lo alto, ya que consiguieron ganar por 0-3 al combinado búlgaro en un choque en el que dominaron de principio a fin y que sentenciaron en el primer acto. Mikel Oyarzabal abrió la lata y minutos después fue Marc Cucurella el que empezó a encarrilar el triunfo para España. Finalmente, Mikel Merino fue el autor del tercer y último tanto de la noche que le permitía a los suyos debutar con tres puntos.
Partidazo en tierras otomanas
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Turquía – España que corresponde a la jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Este encuentro se disputará en el Konya Buyuksehir Stadium y será el inglés Michael Oliver el encargado de dirigir la contienda, mientras que el austríaco Jarred Gillett será el encargado de estar controlando todo lo que ocurra sobre el verde desde el VAR.
Rodri Hernández
El mediocentro de la selección española, uno de los capitanes, habló en rueda de prensa para analizar la actualidad del combinado nacional, aunque hoy contra Turquía es suplente. Las declaraciones de Rodrigo Hernández.
Horario del Turquía – España
Este apasionante partido entre Turquía y España fue fijado en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, por la UEFA.
Morata
La situación del delantero madrileño está siendo una auténtica incógnita, ya que no ha conseguido tener muchos minutos a las órdenes de Luis de la Fuente. El expediente Morata.
Dónde ver por TV a España hoy
Recordamos que este Turquía – España se podrá ver en directo por televisión gratis en abierto a través de La1. Este choque corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026 se podrá
Alineación de la selección española
Ya tenemos el once escogido por Luis de la Fuente y la única novedad es que repite a los once futbolistas. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Bulgaria: Unai Simón; Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.
Todo listo
Está todo preparado ya en el Konya Buyuksehir Stadium para este apasionante Turquía – España. En breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Lamine Yamal
La estrella de la selección española y del Barcelona terminó con molestias el pasado jueves contra Bulgaria, pero todo ha quedado en un susto y Lamine Yamal será titular hoy contra Turquía.