Turquía – España online en vivo | Sigue en directo el partido de la selección española de clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol se enfrenta a Turquía en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente, que ya ganaron hace unos días a Bulgaria, esperan poder sumar un nuevo triunfo para dominar el grupo E en solitario, pero son conscientes de que no será nada fácil una victoria a domicilio. Te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante España – Turquía.

Turquía – España, en directo

Así está el grupo de España

España fue a parar al grupo E de la fase de clasificación del Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con Bulgaria, Georgia y Turquía. Ahora mismo la selección española de fútbol masculino colidera la tabla con el cuadro otomano, ya que los de Luis de la Fuente ganaron 0-3 a los búlgaros y los turcos hicieron lo propio con los georgianos, aunque se llevaron los tres puntos al imponerse por 2-3. Es por ello que el choque de hoy es importante para saber si uno de los dos países es capaz de comenzar a dominar el cuadro en solitario.

Un arranque inmejorable

La selección española jugó el pasado jueves en Sofía contra Bulgaria en la primera jornada de esta fase de clasificación para el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente se estrenaron por todo lo alto, ya que consiguieron ganar por 0-3 al combinado búlgaro en un choque en el que dominaron de principio a fin y que sentenciaron en el primer acto. Mikel Oyarzabal abrió la lata y minutos después fue Marc Cucurella el que empezó a encarrilar el triunfo para España. Finalmente, Mikel Merino fue el autor del tercer y último tanto de la noche que le permitía a los suyos debutar con tres puntos.

Partidazo en tierras otomanas

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Turquía – España que corresponde a la jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Este encuentro se disputará en el Konya Buyuksehir Stadium y será el inglés Michael Oliver el encargado de dirigir la contienda, mientras que el austríaco Jarred Gillett será el encargado de estar controlando todo lo que ocurra sobre el verde desde el VAR.