Rodrigo: ¿Zubimendi y yo? Me suena de algo, hace no mucho estaba Busquets»

Rodrigo Hernández fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Turquía y España. El mediocentro del Manchester City volvió a tener minutos con el combinado nacional contra Bulgaria el pasado jueves tras superar su grave lesión de rodilla.

«Estoy muy contento de volver aquí. Ha sido un año muy largo para mí y donde he intentado sacar cosas positivas y descansar. Con las pilas recargadas y mucha ilusión. Estoy muy bien a nivel físico, sin molestias. Ahora es cuestión de coger ritmo», comenzó Rodrigo.

Rodrigo también habló de su lesión: «Totalmente. Cuando tienes una lesión de esta dimensión, lo que quiere el jugador es pasar página cuanto antes y dedicarse a lo que le apasiona. Todavía me queda camino por delante. Es una cosa natural, que va a venir con el tiempo. Con muchas ganas de competir y de sentirse bien, que es lo más complicado. Pero si ha pasado un año y el cuerpo no te da molestias, es lo más importante».

Por otro lado, habló del nivel de Zubimendi y su futura compatibilidad: «Me suena de algo. Hace no mucho tiempo estaba Busquets. Habla muy bien del nivel de esta Selección. Lo que hemos hecho ha sido impresionante. Si hubiéramos ganado la Liga de Naciones hubiera sido impresionante. Martín es impresionante. Su disciplina y mentalidad le puede llevar a ser uno de los mejores. Le veo muy bien. Ha cogido las llaves del equipo. Ha estado a un nivel increíble».

«Con naturalidad todo. La lesión marca mucho más que el Balón de Oro. Fue un balón de oxígeno en un momento donde lo pasé muy mal. Con humildad. Sigo queriendo ser el mismo jugador y volver al nivel que tenía. Contento por el reconocimiento, pero de nada me sirve», comentó el internacional español.

«No quería que me captaran las cámaras. Es un poco el reflejo de que tiene que poner al servicio del equipo y el fútbol el grandísimo talento que tienen. Hemos visto a muchos casos así perderse con el camino. Lamine es un talento desmesurado y un caso excepcional. Le veo contento y haciendo las cosas bien», explicó sobre el atacante del Barcelona.

«No lo sabíamos. Cuando llegó Luis de la Fuente nos faltaba demostrar lo que teníamos, mostrar esa convicción que teníamos. Ahora hemos dado ese pasito. Queremos seguir trabajando, siendo humildes. Todos los partidos son complicados, el de mañana es una final. No queremos seguir la senda de otras generaciones. El Balón de Oro es difícil. El PSG ha sido el equipo de la temporada y sería difícil no dárselo a alguien de ese equipo. Me alegro por Luis Enrique. Me gustaría que se lo llevaran Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos, Dembélé o Vitinha», comentó.

Rodrigo también habló del nivel de Turquía: «No se caracteriza por grandes individualidades si no por el grupo. Lo vimos en la Eurocopa. Çalhanoglu o Güler pueden marcar la diferencia con su calidad extra. Es un rival muy peligroso».