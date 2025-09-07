Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 tras el GP de Italia
Piastri sigue líder del Mundial de Fórmula 1 con Norris segundo
Verstappen reina en Monza por delante de los McLaren en una desastrosa carrera para los españoles
El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado por delante del inglés Lando Norris (McLaren) la carrera del Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha sido decimocuarto y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado.
Desde su ‘pole position’, Verstappen luchó en la salida con un Norris que se escoró a la hierba por la defensa del neerlandés, quien tuvo que dejar pasar al inglés para evitar una sanción de los comisarios. Pero en la cuarta vuelta, de las 53 programadas en total, ‘Mad Max’ aprovechó su DRS habilitado para rebasar al coche papaya y ponerse, ya sí, líder.
Bastante por detrás, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) sufrió un toque del francés Esteban Ocon (Haas), quien fue sancionado con cinco segundos por parte de Dirección de Carrera. Una batalla más honesta era la mantenida por Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por la tercera plaza, que cogió el australiano en la vuelta 6.
Clasificación del Mundial de Fórmula 1
- Oscar Piastri 324 puntos
- Lando Norris 293 puntos
- Max Verstappen 230 puntos
- George Russell 194 puntos
- Charles Leclerc 163 puntos
- Lewis Hamilton 117 puntos
- Alexander Albon 70 puntos
- Kimi Antonelli 66 puntos
- Isack Hadjar 38 puntos
- Nico Hulkenberg 37 puntos
- Lance Stroll 32 puntos
- Fernando Alonso 30 puntos
- Esteban Ocon 28 puntos
- Pierre Gasly 20 puntos
- Liam Lawson 20 puntos
- Gabriel Bortoleto 18 puntos
- Oliver Bearman 16 puntos
- Carlos Sainz 16 puntos
- Yuki Tsunoda 12 puntos
- Franco Colapinto 0 puntos
- Jack Doohan 0 puntos.