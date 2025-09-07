La esvástica que está en todas las casas de Japón y nadie entiende por qué: los turistas no dan crédito

Casi todas las casas de Japón tienen una esvástica y nadie entiende el motivo, los turistas se quedan en shock la primera vez que las ven. El siglo XX se convirtió en uno de los más sanguinarios que la humanidad ha vivido, con una serie de eventos históricos que obligaron a acuñar un término que pone los pelos de punta. Genocidio, holocausto, bomba nuclear, son alguna de las novedades que llegaron a medida que la humanidad, avanzaba o más bien retrocedía.

Con el paso de los años, tendemos a pensar que todo funcionará de forma más adecuada. Pero la realidad, nos dice que, en lugar de ir hacia adelante, parece que vayamos hacia atrás. La ciencia y la tecnología se alían para mostrar la peor cara de un ser humano que hace unas décadas fue capaz de destruir a miles de vidas, con un solo botón o con el amparo de un estado que parecía estar dispuesto hasta a experimentar con seres humanos o aniquilarlos, sin menor pudor. Algo que hoy en día nos puede parecer imposible de creer, hace unos años era una realidad, que tenía este símbolo que nada tiene que ver con lo que representa como principal impulsor. Forma parte del pasado más cruel y sin sentido, pero en Japón sigue estando en algunas casas por un motivo de peso.

Los turistas no dan crédito

Está en todas las casas de Japón y nadie entiende el motivo

Los expertos del blog de AsianArt nos explican que: «La esvástica es un símbolo que se ha utilizado en varias culturas y religiones durante milenios. En el budismo tibetano, la esvástica tiene un profundo significado espiritual y cultural, distinto de su mal uso en el siglo XX. La esvástica, conocida en sánscrito como «svastika», se deriva de las palabras «su» (buena) y «asti» (para ser), que significa «bienestar» o «buena fortuna». Este antiguo símbolo es anterior al budismo y se ha encontrado en artefactos de la civilización del valle del Indo y las antiguas culturas eurasiáticas. En el contexto del budismo tibetano, la esvástica se conoce como «yungdrung» en tibetano. Es un símbolo venerado a menudo representado en arte religioso, manuscritos y arquitectura».

Las interpretaciones de este símbolo pueden ser varias y quizás nos descubren algo que no sabíamos de este elemento que el nazismo incorporó como suyo:

Representación de la eternidad y estabilidad: La forma de la esvástica, con los brazos doblados en ángulo recto, sugiere un movimiento de giro dinámico. Esto representa el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento, central para la filosofía budista. Simboliza la estabilidad y la permanencia en el mundo siempre cambiante de Samsara (el ciclo de existencia).

Símbolo de auspicio: La esvástica se considera un símbolo de buena fortuna y prosperidad. Se cree que trae bendiciones y protección a aquellos que lo honan. Esta naturaleza auspiciosa lo convierte en un motivo común en las ceremonias y rituales religiosos tibetanos.

Conexión a la tradición de Bon: La religión Bon, que es anterior al budismo en el Tíbet, también tiene la esvástica en alta estima. Los practicantes de Bon a menudo representan la esvástica en sus textos y prácticas religiosas, simbolizando la naturaleza indestructible de su fe. Cuando el budismo se introdujo en el Tíbet, muchos símbolos Bon, incluida la esvástica, se incorporaron a la iconografía budista.