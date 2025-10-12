Adiós a la DANA Alice: Roberto Brasero confirma la fecha del fin de las lluvias torrenciales en España

Roberto Brasero es el experto que confirma la fecha del fin de las lluvias torrenciales en España. Será mejor que nos preparemos para lo peor en unas fechas en las que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en este fin de semana en el que las lluvias y la fiesta se han convertido en auténticas protagonistas.

Es momento de decirle adiós a Alice de una vez por todas, en especial, si tenemos en consideración lo que nos está esperando en unas jornadas en las que tocará estar muy pendientes de los cambios. Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que el fin de las lluvias torrenciales en España acabará siendo una dura realidad. Son tiempos de abrazar este otoño en el que parecerá que todo cambiará y lo hará de tal forma que deberemos estar listos para lo peor, la DANA se despide por la puerta grande y sin bajar la guardia.

Se despedirá en breve la DANA Alice

Esta borrasca de alta intensidad que está llegando a nuestro país, no duda en darnos más de una sorpresa en forma de unas lluvias abundantes que pueden acabar causando estragos. De tal manera que tendremos que estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser claves.

Estaremos a merced de un giro radical que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante de la mano de una situación del todo inesperada. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unos días en los que podemos empezar a tener en consideración algunos giros importantes de guion que pueden hacernos estar pendientes de una previsión del tiempo que puede causarnos estragos.

Es hora de determinar qué es lo que podemos tener por delante y la manera en la que deberemos estar pendientes de ella. Estaremos a merced de una serie de situaciones que pueden convertirse en algo realmente peligroso. Tal y como hemos visto, la fuerza de una DANA es un elemento que puede causar más daño del que podríamos imaginar. Expertos como Roberto Brasero no dudan en darnos un final de este episodio en estas fechas.

Confirma Roberto Brasero el fin de las lluvias torrenciales en nuestro país

Nuestro país se prepara para el fin de las lluvias torrenciales, llegará un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial que tengamos presente.

Todo episodio de lluvias abundantes tiene un principio y un final, tendremos que estar pendientes de este cielo que, sin duda alguna, será fundamental que lo tengamos por delante. Roberto Brasero no tiene ninguna duda de lo que puede pasar en estas próximas horas.

Tal y como nos explica desde su blog de El Tiempo de Antena 3: «Las lluvias seguirán el domingo y lunes incluso, pero ya no deberían ser tan abundantes. No obstante, la AEMET nos advierte en su aviso especial de hoy que es probable que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes durante la primera mitad del domingo en las mismas zonas: desde el norte del Cabo de la Nao hasta la desembocadura del Ebro, tendiendo a ir perdiendo intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes».

Siguiendo con la misma previsión parece que tendremos que esperar un poco más para ver el final de este episodio tan intenso: «En el resto de España nos espera un tiempo muy distinto e incluso mañana sábado con temperaturas más altas. Soleado en general, con algunas nieblas y nubes bajas matinales en regiones del tercio norte, y abundante nubosidad de evolución por la tarde en el interior y en Canarias, cielos nubosos en los norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en las islas de mayor relieve y poco nuboso al sur. Las temperaturas en ascenso, sobre todo en el Cantábrico oriental, donde las máximas subirán más de 6º este sábado. Y muy parecidas serán las del domingo: 31º en Sevilla, 27º en Bilbao y 25º en Zaragoza en su día grande de El Pilar».

Tocará esperar hasta mañana para ver el final de una borrasca convertida en DANA que ha dejado registros de récord en varias partes del país, en especial en estos lugares para los que deberemos estar preparados este otoño. No hay que soltar el paraguas, parece que tendremos una estación más lluviosa de lo habitual.