Carlos Mazón comparece en la comisión de investigación sobre la DANA, última hora en directo

El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá este martes a las 16:00 horas en la comisión de investigación sobre la DANA de Las Cortes Valencianas. Su comparecencia llega ocho días después de que Mazón anunciara su intención de dimitir como dirigente regional.

Mazón hablará durante 15 minutos en una primera exposición contestando las preguntas de los distintos grupos parlamentarios. Tras esto el presidente en funciones y los otros partidos tendrán un segundo turno de seis minutos.

Ya hay sustituto para Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que ya hay sustituto para continuar la labor de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. El elegido ha sido Juanfran Pérez, quien fuera número dos de Mazón y está previsto que su investidura tenga lugar a la mayor brevedad posible.

Dónde ver la comparecencia de Mazón hoy

La declaración de Carlos Mazón hoy en la comisión de investigación de la DANA que se llevará a cabo en Las Cortes Valencianas se podrá seguir por streaming en directo a través de OKDIARIO.