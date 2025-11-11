Carlos Mazón, expresidente de la Comunidad valenciana acude hoy a la comisión de investigación sobre la DANA en Las Cortes Valencianas. El presidente en funciones anunció su dimisión hace ocho días tras reconocer errores y pedir perdón y asegurar que ha vivido momentos insoportables tanto él como su familia.

A qué hora comparece Carlos Mazón

Carlos Mazón comparecerá hoy ante la comisión de investigación a partir de las 16: 00 horas. Mazón solicitó voluntariamente intervenir para explicar las actuaciones que se han llevado a cabo tras la DANA. El político participará también en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados el próximo lunes 17 de noviembre.

Dónde ver la comparecencia de Mazón hoy

