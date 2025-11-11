Ni vinagre ni ambientador: el truco natural para quitar el olor a fritura de tu cocina en sólo 2 minutos
Hay un truco natural para quitar el olor a fritura de tu cocina en sólo 2 minutos, no necesitas ni vinagre ni ambientador. Es importante tener a mano este tipo de trucos para que nuestra casa siempre esté en perfectas condiciones, necesitamos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos últimos días. Una cocina en la que se crean deliciosos platos puede ser una fuente de olores constantes que hay que tener en consideración.
Un pescado de temporada frito o unos calamares rebozados pueden ser pequeños placeres que nos podemos permitir con algunos puntos a tener en consideración. En especial, cuando estamos ante una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Es importante disponer de un truco que puede ser esencial y que nos servirá para conseguir que esa cocina que tenemos a pleno rendimiento no sea el único elemento que nos afecte de lleno. Es importante eliminar este olor a fritura que puede acabar pasando a la historia en cuestión de dos minutos. Nunca más nadie que llegue a tu casa sabrá el menú antes de sentarse en la mesa.
Ni ambientador ni vinagre
Nos hemos acostumbrado a tener en casa un buen ambientador que lo único que hace es esconder los olores. Son tiempos en los que deberemos aprovechar al máximo este tipo de ingredientes que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales en estos días.
Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días es este uso de ingredientes naturales, el vinagre puede ser un elemento esencial. Un buen aliado de los cambios que pueden acabar llegando a casa de una forma sorprendente.
Es hora de apostar claramente por una nueva forma no de esconder olores, sino de eliminarlos por completo. Un truco que nos sacará de más de un apuro y puede acabar siendo lo que necesitamos para que nada nos afecte de lleno, en estas próximas jornadas.
Tu cocina puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha desconocíamos y puede acabar siendo esencial. Es hora de dejar salir esos ingredientes que acabarán marcando unos días cargados de actividad. Una cocina activa que quedará totalmente a merced de unos cambios importantes.
Este es el truco para eliminar el olor a fritura de la cocina
Eliminar el olor a fritura de la cocina es algo esencial en estos tiempos de pisos pequeños y de cocinas abiertas. Para conseguirlo nada mejor que apostar claramente por un ingrediente que puede cambiarlo todo, un remedio natural que quizás no conocíamos hasta la fecha.
Los expertos de bioboms nos dan una serie de consejos que podemos poner en práctica para poder eliminar cualquier mal olor que llegue de nuestra cocina.
- Cáscaras de cítricos. Los limones y las naranjas son aromas fuertes asociados con un hogar limpio. Esto no es una coincidencia. Estas frutas son muy ácidas, por lo que pueden eliminar la grasa del desagüe de la cocina para eliminar los olores rancios y dejar un aroma agradable y natural en el proceso.
- Esponjas apestosas limpias y secas. Se sabe que las esponjas albergan bacterias, especialmente cuando se dejan mojadas en la encimera de la cocina o en el fregadero. Las esponjas apestosas se deben al moho y las bacterias que crecen en ellas cuando están mojadas. Para reducir los olores de las esponjas, asegúrese de exprimirles toda la humedad que pueda y déjelas ventilar en un área bien ventilada. Puedes calentar esponjas en el microondas para matar las bacterias o pasarlas por el lavavajillas. Y no olvides reemplazarlos con frecuencia.
- Ambientadores caseros. Los productos refrescantes pueden resultar caros. Además, es posible que contengan ingredientes que no quieras tener en tu hogar. Afortunadamente, es fácil y económico hacer tu propio ambientador en casa. Comience llenando una pequeña botella con atomizador con ¾ de taza de agua. Luego agregue 2 cucharadas de vodka (el alcohol isopropílico también funciona) y de 10 a 20 gotas de aceite esencial. ¡Rocíe este ambientador en la cocina después de la limpieza o en cualquier otra habitación de la casa para obtener un aroma fresco temporal! Sin embargo, los ambientadores caseros no eliminarán los olores de la cocina a largo plazo.
- Limpia tu bote de basura. Los botes de basura y los contenedores de reciclaje se ignoran durante la limpieza de rutina, pero son una fuente importante de olores en la cocina. Rociar el receptáculo con un desodorante cada vez que cambia la bolsa puede ayudar con los olores, pero también necesitan limpieza con agua y jabón. El plástico retiene los olores por más tiempo que el metal, por lo que cambiar los contenedores de basura de plástico por otros de metal también puede reducir los olores.
- Neutraliza los olores de la cocina. El vinagre se ha utilizado durante mucho tiempo como solución de limpieza natural debido a su capacidad para neutralizar los olores. Puedes minimizar el efecto de los olores fuertes de la cocina (como los alimentos fritos o el pescado) hirviendo una olla de agua con un poco de vinagre para evitar que estos olores más fuertes persistan. Agregue aproximadamente una cucharada de vinagre por cada taza de agua a una olla y hierva sin tapar mientras limpia la cocina. Sin embargo, el vinagre no ayudará a eliminar los olores persistentes de la cocina.