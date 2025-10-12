¿Qué supermercados abren el 12 de octubre? Horario de Mercadona, Lidl, Aldi, Hipercor…

Hoy es 12 de octubre y como ya debes saber, este año llega con una coincidencia que a más de uno le trastocará los planes: el Día de la Hispanidad cae en domingo. Un festivo nacional que invita al descanso, sí, pero que también puede dejar a muchos con la nevera vacía o sin ese ingrediente de última hora que nos hace falta para la comida familiar. Porque entre el cierre por festivo y los horarios reducidos del fin de semana, no son pocos los que se topan con las tiendas cerradas o se preguntan, qué supermercados son los que abren este 12 de octubre.

Y es que aunque lo primero que pensemos es que por ser domingo, los supermercados de todas las cadenas van a estar cerrados, lo cierto es que no todas actúan igual. Cada cadena decide si abre o no, y además las normativas autonómicas ponen sus propias condiciones. Es por ello que si bien en algunas comunidades habrá vida comercial casi normal; en otras, ni rastro de actividad. Por eso conviene anticiparse. Toma nota entonces, porque a continuación repasamos qué va a pasar con las principales cadenas el domingo 12 de octubre de 2025, para que sepas dónde podrás hacer la compra y dónde será mejor no intentarlo.

Mercadona

Mercadona es la primera en este repaso sobre los horarios de los supermercados del 12 de octubre, teniendo en cuenta que es el supermercado número uno en España. En su caso, la cadena valenciana mantiene una política muy clara con respecto a los domingos y festivos: cierra casi siempre. La compañía prioriza el descanso de su plantilla. Por tanto, este domingo 12 de octubre, las tiendas de Mercadona van a estar cerradas.

Lidl

Lidl es otro de los supermercados más famosos y con mayor afluencia de clientes en España, aunque a diferencia de Mercadona, en su caso suele ser de las cadenas que más margen dan a quienes optan por comprar en festivos (o no tienen más remedio), y todo apunta a que hoy domingo 12 de octubre de 2025 no será una excepción. En la mayoría de las grandes ciudades sus tiendas abrirán durante buena parte del día, aunque con horarios más cortos de lo normal. Puede que abran de 10:00 a 15:00 horas aunque lo mejor de todo y para asegurarte, es que te metas en la web de Lidl y busques en su sección de tiendas, aquella que te quede más cerca, o la que deseas visitar para saber si finalmente abre en este Día de la Hispanidad o no.

Aldi

Aldi sigue un patrón parecido al de Lidl, aunque con una presencia más limitada en algunas comunidades. En la mayoría de los casos, abre sólo ciertos establecimientos, y siempre con horario reducido. Por lo general, los supermercados que deciden operar lo hacen entre las 10:00 y las 21:00, aunque no es una regla universal.

La cadena adapta sus horarios a la ubicación de cada tienda y al nivel de actividad de la zona. Por eso, mientras que en grandes ciudades o zonas turísticas puede ser fácil encontrar un Aldi abierto, en municipios pequeños lo habitual será que permanezca cerrado durante todo el día. Si quieres asegurarte, lo más práctico es comprobar el horario específico en su web oficial o app móvil.

Hipercor

Y por último, los centros Hipercor, integrados en el grupo El Corte Inglés, suelen aprovechar los festivos para mantener actividad, especialmente cuando forman parte de grandes superficies o centros comerciales. En este caso, la apertura depende mucho del propio complejo: si el centro comercial abre, Hipercor también.

Así, hoy domingo 12 de octubre de 2025 se espera que la mayoría de estos establecimientos estén abiertos con horario reducido, probablemente entre las 11:00 y las 21:00 horas, aunque puede variar según la ciudad. En localidades más pequeñas o con menor tránsito, es posible que algunos decidan cerrar, pero en las grandes urbes, como Madrid, lo más previsible es que funcionen con normalidad.

Comunidades que trasladan el festivo al lunes 13 de octubre

Aunque el 12 de octubre es festivo nacional, al caer en domingo, algunas comunidades autónomas han decidido trasladar la festividad al lunes 13 de octubre de 2025. Entre ellas figuran, según el calendario laboral publicado por cada región, comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Esto significa que en esas zonas el domingo 12 se considerará festivo, pero también lo será el lunes 13, lo que alarga el puente y afecta directamente a los horarios comerciales. Es de esperar entonces que en esas comunidades, los supermercados estén cerrados, o abiertos en horario reducido, hoy domingo pero también mañana lunes 13 de octubre, al ser el día festivo sustituido oficialmente. Por tanto, quienes vivan en esas regiones deberán prever dos días consecutivos con horarios restringidos o sin actividad.

La excepción la marcan algunas tiendas en zonas turísticas o centros comerciales, que podrían abrir el lunes 13 como día de especial apertura autorizado por cada ayuntamiento. Aun así, conviene comprobarlo con antelación, porque las excepciones son escasas.