Qué supermercados abren en Cataluña hoy 12 de octubre, día de la Hispanidad: horarios de Bon Preu a Lidl

El Día de la Hispanidad es la fiesta que se celebra hoy domingo en toda España. Puede que este año lo notemos un poco menos, ya que al caer en fin de semana y sobre todo, en domingo, pasa algo más desapercibido, incluso para aquellos que aprovechan este día para ir a hacer la compra. En ciudades como Barcelona y en el resto de Cataluña, los horarios de apertura comercial son especialmente estrictos durante los domingos y festivos, por lo que el cierre de la mayoría de supermercados es prácticamente generalizado, aunque alguna que otra tienda suele encontrarse abierta y por ello, muchos eligen este día para llenar el carro de la compra.

¿Y qué ocurre en días como el de hoy, del que se podría decir que es doble festivo?. Pues en estas fechas señaladas, es habitual encontrarse con persianas bajadas en los principales establecimientos, tanto en cadenas de proximidad como en grandes superficies. Las políticas de apertura dependen en parte del municipio, pero la mayoría de las grandes cadenas no abren ni en festivos ni en domingos, salvo contadas excepciones en zonas turísticas o estaciones de servicio. A continuación repasamos cómo está previsto que operen hoy algunas de las principales cadenas en Cataluña. Si no has podido hacer la compra con antelación, mejor espera al lunes o consulta si alguna tienda en tu zona dispone de licencia especial de apertura.

Bon Preu

Los supermercados Bon Preu, que son de lo más populares en Cataluña y con una fuerte presencia en barrios y municipios medianos, no abrirán sus puertas este domingo 12 de octubre. La cadena mantiene su política de cierre durante festivos, y más aún cuando la jornada cae en domingo. Su horario habitual entre semana es amplio, pero en días como hoy no se esperan excepciones. Quienes vivan cerca de otras localidades o centros con licencia especial, pueden comprobar si hay aperturas puntuales, aunque lo más probable es que encuentren la tienda cerrada.

Lidl

Aunque Lidl se caracteriza por su horario extenso y apertura continua entre semana, sus tiendas van a estar cerradas en toda Cataluña. en este 12 de octubre. Es cierto que generalmente, algunas tiendas seleccionadas abren los domingos de 09:00 a 21:00 horas, pero al ser festivo nacional, han optado por dar trabajo a sus trabajadores. De todos modos no podemos confirmarlo al 100% de modo que si te interesa alguna tienda en concreto, será buena idea que entres en la web de Lidl y hagas una rápida consulta en su apartado dedicado a las tiendas. Y en el caso de que veas que hoy cierra, tendrás que esperar a mañana lunes cuando vuelva a abrir en su horario habitual.

Mercadona

Mercadona es otra de las grandes cadenas presente en Cataluña. En su caso tampoco abrirá este domingo. La cadena valenciana no opera en días festivos ni en domingos, con muy contadas excepciones. En el caso de Cataluña, la política es todavía más clara: cierre total durante el 12 de octubre, sin excepciones previstas en las principales ciudades ni áreas metropolitanas. El horario habitual entre semana sigue siendo de 9:00 a 21:30 horas, por lo que quienes necesiten reponer despensa deberán esperar a mañana.

Aldi, Caprabo, Consum y otras cadenas

El resto de supermercados más populares en Cataluña, tal y como es el caso de como Aldi, Caprabo y Consum, también han optado por cerrar durante toda la jornada. La coincidencia del festivo nacional con el domingo no modifica los planes de estas cadenas, que ya de por sí no suelen abrir ese día. De todos modos, y como en el resto de casos, es recomendable consultar el buscador online de cada cadena si se quiere confirmar el estado de una tienda concreta, aunque en líneas generales la actividad comercial será nula.

¿Abren los supermercados en Cataluña el 13 de octubre?

Este año, algunas comunidades autónomas han decidido trasladar la festividad del 12 de octubre al lunes 13, permitiendo una jornada adicional de descanso. De este modo, regiones como Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León o Extremadura, tendrá un auténtico puente de octubre ya que las cinco han optado por mover la fiesta de hoy a mañana.

Sin embargo, Cataluña no se encuentra entre las comunidades que aplican ese traslado, por lo que el lunes 13 de octubre será laborable con total normalidad. Por este motivo ya no tenemos que dudar y podemos decir, que los supermercados abrirán con sus horarios habituales y la actividad comercial será plena. Si necesitas hacer la compra, ese será el momento adecuado para hacerlo con tranquilidad, tras un fin de semana de cierres generalizados.

Y por último, será bueno sacar el calendario para tener en cuenta el próximo festivo nacional que celebramos y que llegará el 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos. Este año la fiesta cae en sábado de modo que es posible que de nuevo te veas en la misma situación de hoy, y tengas un fin de semana de supermercados cerrados en Cataluña.