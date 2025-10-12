Alejandra Rubio habla de lo que nadie esperaba y anuncia: «Llevo tiempo queriendo contaros…»

Alejandra Rubio se convirtió en madre primeriza hace menos de un año y considera que ya ha pasado el tiempo suficiente para dar consejo a sus seguidores. Tal y como hemos podido comprobar, acumula un número considerable de fans en su cuenta de Instagram y utiliza esta plataforma para realizar diferentes promociones. No obstante, en las últimas horas ha tenido un gesto altruista y ha informado de los trucos que está utilizando para crear a su hijo, fruto de su relación con Carlo Costanzia. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que la colaboradora ha hecho una gran excepción, pues no está dispuesta a dar ningún tipo de dato que tenga que ver con su bebé. De hecho, ha cargado contra diferentes programas de televisión porque considera que se están cruzando muchos límites.

Alejandra Rubio se ha olvidado de sus propias normas y ha aprovechado su experiencia como madre para generar contenido en Instagram. «Llevo tiempo queriendo contaros estos trucos para criar a vuestros hijos y espero que os sirvan», ha empezado diciendo. Después ha mostrado algunos objetos, como por ejemplo una máquina de ruido blanco que emite unos sonidos que, según su punto de vista, invitan a la relajación y son muy buenos a la hora de dormir.

Por otro lado, la sobrina de Carmen Borrego ha desvelado cuál es el producto que ha estado utilizando para que su cuerpo no sufra las consecuencias del parto. «Gracias a los parches de Trofolastin, mi cicatriz mejora por momentos. Son opacos, te protegen de los rayos del sol y tienen una eficacia comprobada: en sólo 8 semanas reducen la cicatriz de forma visible», ha comentado mientras mostraba su vientre. Como vemos, Alejandra sigue centrada en su faceta de creadora de influencer, pues su intención es abandonar la pequeña pantalla más pronto que tarde.

La guerra familiar de Carlo Costanzia

Una de las razones por las que Alejandra Rubio no se siente cómoda en televisión está relacionada con sus guerras familiares. Como todo el mundo sabe, forma parte del clan Campos, una dinastía que ha protagonizado numerosos desencuentros en la crónica social. No obstante, lo peor es que ahora está vinculada a los Costaniza, quienes también han despertado el interés del público debido a sus batallas internas.

Lo último que se sabe es que Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para explicar que Mar Flores no le fue a visitar durante el tiempo que estuvo en prisión. «Entiendo que no quería venir por su fama y no quería ser reconocida. Yo nunca he dicho a nadie que venga o no venga a verme a la cárcel», empezó diciendo con un tono muy serio. «Cuando estaba en el tercer grado, antes no podía tener móvil y teníamos unas cabinas en las que podríamos llamar. Y yo todos los días llamaba a todo el mundo. No recuerdo qué ponía en esas cartas. Estaba completamente inmerso en mi dolor y mi sufrimiento, lo único que me importaba era salir de ahí. Nunca tuve la sensación de sentirme abandonado».

Carlo no quiere enfrentarse de forma directa a su madre, pero es evidente que sus declaraciones han hecho saltar todas las alarmas. Alejandra, al escuchar a su novio hablar sobre este tema, ha dado un paso adelante y ha explicado: «Ir a una cárcel no es plato de buen gusto. Yo sí le he acompañado, sí he estado, pero esa fue mi decisión». De esta forma, Rubio le ha lanzado un zasca a Mar Flores qué podría poner en peligro su relación.

Por otro lado, la hija de Terelu Campos ha pedido que el público ayude a su novio a olvidarse de los errores que cometió en el pasado. «Carlo tiene derecho a pasar página, es su pasado y no quiero que se viva recordando todas las cosas malas de su vida. Carlo lo único que ha hecho es contar su visión, independientemente de todo lo demás», ha comentado en el programa Vaya Fama.

Carlo Costanzia ha estallado

Carlo Costanzia no está dispuesto a seguir escuchando más mentiras. El libro que ha escrito Mar Flores, unas memorias tituladas Mar en calma, están generando mucho ruido y el actor considera que hay informaciones que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, la modelo sostiene que ayudó a su hijo a superar sus problemas, pero él tiene una versión completamente distinta. «El único que ha salido de ahí he sido yo, al único que le tengo que dar las gracias por salir, es a mí mismo. Ellos me han dado la facilidad económica y los remedios para poder salvarme. Los que venían a terapia conmigo eran mi padre y Javier, mi madre no quiso por sus motivos».

El protagonista de Toy Boy considera que Mar no quiso involucrarse demasiado en la situación que estaba atravesando porque no quería que le perjudicase a nivel laboral. A insinuado que su progenitora dio prioridad a la reputación que tienen los medios, por eso no le acompañó ni al psicólogo, ni a los juicios, ni a la cárcel. Después de todo esto, nos preguntamos: ¿Qué hará Mar Flores ahora que conoce la versión de su hijo?