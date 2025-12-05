Rodolfo Sancho se pronuncia sobre el último vídeo de su hijo, Daniel Sancho, desde prisión

Rodolfo Sancho ha vuelto a situarse en el foco mediático tras la difusión del inquietante vídeo que su hijo, Daniel Sancho, publicó recientemente desde la prisión tailandesa donde cumple condena por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. El actor, que desde que estalló el caso ha optado por un perfil bajo y apariciones contadas, reapareció este fin de semana en un acto público después de meses de silencio casi absoluto.

Su presencia en el evento de Atresmedia coincidió inevitablemente con el revuelo generado por ese enigmático archivo audiovisual, que en pocos minutos se expandió por redes sociales sin que nadie de su entorno cercano pudiera explicar su procedencia. La reaparición de Rodolfo, por tanto, se convirtió en una oportunidad para conocer, al menos de manera indirecta, cómo afronta el constante escrutinio que rodea a su familia desde hace más de dos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANCHO (@danisanchobanus)

El vídeo compartido por Daniel, de algo más de cuatro minutos, muestra a varias niñas tailandesas arrodilladas mientras interpretan un canto tradicional en un ambiente de recogimiento, todo ello grabado con notable calidad y sin ningún tipo de comentario adicional. Su abrupta publicación, sin contexto ni explicación, generó una oleada de incertidumbre que se aceleró conforme las imágenes se viralizaban.

Desde el entorno del joven, y pese al desconcierto inicial, lo único que pudieron aclarar es que Daniel no dispone de teléfono móvil en la prisión de Surat Thani ni acceso a internet, por lo que la difusión del vídeo tendría que haberse producido durante alguna de las comunicaciones autorizadas. La posibilidad de que el archivo procediera de YouTube y fuese publicado indirectamente en su perfil abrió nuevas preguntas, pero ninguna certeza.

Rodolfo Sancho ha roto su silencio

Durante su aparición en el Atresplayer Day, Rodolfo Sancho evitó profundizar en cualquier cuestión relacionada con el vídeo viral, aunque sí se mostró especialmente cercano con los asistentes al evento. En el escenario, mientras se presentaban las próximas ficciones de la plataforma, el actor comentó de forma espontánea: «Estoy en racha», una frase pronunciada en tono optimista que fue celebrada con un aplauso cálido por parte del público. El presentador Roberto Leal aprovechó ese momento para dedicarle unas palabras de apoyo, a lo que Sancho respondió con un sincero «Muchas gracias», dejando entrever que sigue aferrándose a su trabajo como refugio personal ante la compleja situación que atraviesa su familia desde 2023.

Esta reaparición coincide con un momento especialmente delicado en el proceso judicial de Daniel, que continúa cumpliendo cadena perpetua en una de las prisiones más duras de Tailandia mientras espera que la Justicia del país resuelva el recurso presentado contra su condena. Según declaró recientemente a la Agencia EFE, el joven confía en que con la revisión del caso «se llegue a la verdad», unas palabras que han añadido aún más expectación a un proceso seguido con enorme atención en España. Para Rodolfo, este escenario judicial constituye una carga emocional sostenida en el tiempo, que ha procurado llevar con discreción y moderación, evitando confrontaciones públicas y concentrándose en sus responsabilidades profesionales.

La situación que atraviesa Rodolfo Sancho

A pesar del ruido mediático que rodea cada paso del caso, el actor ha logrado mantener cierta actividad creativa, centrando su energía en los dos proyectos que tiene actualmente entre manos: Trazos ocultos y Entre tierras. Estas producciones representan un espacio de desconexión para él, un modo de reafirmarse en su oficio mientras lidia con un contexto personal especialmente exigente. Su presencia en el acto de Atresmedia reflejó esa voluntad de recuperar parte de su rutina laboral y reencontrarse con compañeros y profesionales del sector, algo que, según quienes estuvieron presentes, hizo desde la calma, el respeto y un evidente esfuerzo por mantener un equilibrio emocional.

La publicación del misterioso vídeo, que coincidió en el tiempo con la querella interpuesta por Daniel Sancho, Carmen Balfagón, Ramón Chipirras y el propio Rodolfo contra el escritor Joaquín Campos por manifestaciones que consideran falsas, ha vuelto a recordar la complejidad del proceso judicial que arrastra la familia.

Sin embargo, Rodolfo ha optado por no debatir públicamente sobre teorías o especulaciones relacionadas con la difusión del archivo y continúa enfocando su energía en su carrera interpretativa. De hecho, en el Atresplayer Day se le vio ilusionado por los nuevos retos interpretativos que afronta, decidido a colocar la polémica en un segundo plano en la medida en que su vida personal se lo permite, y tratando de avanzar hacia una normalidad que, aunque frágil, parece cada vez más necesaria para él.