Horario del Carlos Alcaraz – Sinner: a qué hora es y dónde ver por televisión en directo gratis la final del US Open 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras en una nueva final, ahora en la del US Open 2025. Hace unas semanas se enfrentaron en la del Masters 1000 de Cincinnati, donde el italiano abandonó. Durante este año también han peleado por los Grand Slam de Roland Garros y de Wimbledon, cayendo uno para cada uno, por lo que este torneo que se juega en Flushing Meadows servirá para que desempaten. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo se juega el Alcaraz vs Sinner: la final del US Open 2025

Carlos Alcaraz ha alcanzado la gran final del US Open 2025 y se verá las caras, una vez más, ante Jannik Sinner en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows. El murciano arrancó su participación en este Grand Slam ante Reilly Opelka, al que se impuso por 6-4, 7-5 y 6-4. Carlitos sacó el rodillo en segunda ronda y tercera ante Mattia Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3) y Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) respectivamente. En octavos Arthur Rinderknech también sucumbió ante el de El Palmar por 7-6, 6-3 y 6-4 y en cuartos de final su siguiente víctima fue Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4). Alcaraz no tuvo piedad de Djokovic en las semifinales, al que ganó por 6-4, 7-6 y 6-2, firmando un torne espectacular, ya que no ha cedido ni un set.

El tenista murciano está ya en la gran final de este torneo que espera poder conquistar, ya que no lo gana desde 2022. En aquella ocasión fue su primer Grand Slam y desde entonces se ha coronado dos veces en Roland Garros y otras dos en Wimbledon. Ahora mismo tiene un entorchado, al igual que Manolo Santana y Manuel Orantes. Por su parte, Rafa Nadal ha mordido el metal en cuatro ocasiones en Flushing Meadows.

La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Sinner que corresponde a la final del US Open 2025 para este domingo 7 de septiembre. El choque fue fijado en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad para que comience puntualmente este partidazo en la Arthur Ashe de Flushing Meadows.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

El año 2025 está siendo bastante bueno para Carlos Alcaraz y puede ser aún mejor. Es cierto que comenzó perdiendo en cuartos contra Novak Djokovic en el Open de Australia, en semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami, además de perder las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Por su parte, consiguió coronarse en Róterdam, en Queen’s, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, mientras que también se llevó el título en Roland Garros.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Sinner de la final del b se jugará este domingo 7 de septiembre. Ambos tenistas ya se han enfrentado en 14 ocasiones y las últimas cinco han sido en finales, con un balance de cuatro triunfos para el murciano -Beijing, Roma, Roland Garros y Cincinnati- por una del de San Cándido, que le venció en Wimbledon.

Dónde ver en directo el partido de Carlos Alcaraz gratis por TV y online en vivo

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se juegan en Flushing Meadows en este cuarto y último Grand Slam del año fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Sinner de la final del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de este operador privado, mientras que el tercero de ellos forma parte de un paquete de pago al que habrá que estar suscrito.

Por otro lado, todos aquellos amantes del mundo del tenis y seguidores incondicionales del tenista de El Palmar también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Sinner de la final del US Open 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como estará disponible su página web para acceder con un ordenador de manera sencilla y cómoda. En esta ocasión la plataforma de pago Tennis TV no estará disponible para ver el choque, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, pero no de los Grand Slam.

Dónde escuchar por radio la final Carlos Alcaraz – Sinner del US Open 2025

Todos los aficionados que están siguiendo este torneo que se disputa en Flushing Meadows y que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Sinner correspondiente a la final del US Open 2025 se podrá escuchar por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, la Ser, RNE o Radio Marca conectarán con la Arthur Ashe para contar todo lo que está haciendo el murciano en Nueva York.