Los científicos avisan: el descubrimiento de una tortuga prehistórica en Siria podría tener implicaciones que aún no comprendemos

Avisan los científicos de lo que nos está esperando

La tortuga prehistórica en Siria podría tener implicaciones que desconocemos

Tal y como dicen los expertos de Scitechdaily: «Cerca de la ciudad de Afrin en Siria, un grupo internacional de científicos, incluidos miembros del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tubinga, ha identificado una especie previamente desconocida de tortugas marinas fósiles. Llamada Syriemys lelunensis bajo la dirección de la Universidad de São Paulo, la especie data de principios del Eoceno, hace aproximadamente 50 millones de años. El descubrimiento consiste en un yeso interno completamente preservado del caparazón junto con secciones del caparazón ventral, la pelvis y las extremidades posteriores. Representa la primera especie de vertebrado fósil descrita formalmente de Siria. El fósil muestra un caparazón de forma ovalada que está bien conservado, midiendo 53 centímetros de largo y 44 centímetros de ancho. «Durante 13 años, los fragmentos óseos del período Eoceno se almacenaron en la oficina de la Dirección General de Geología y Recursos Minerales en Alepo después de su recuperación en 2010 durante una explosión de cantera en Al-Zarefeh, cerca de Afrin», explica Wafa Adel Alhalabi, un paleontólogo sirio y autor principal del estudio en la Universidad de São Paulo, Brasil. Agrega: «Junto con colegas de Brasil, Siria, Alemania, Líbano y Canadá, ahora hemos podido describir científicamente este animal».

Siguiendo con la misma explicación: «»Hoy en día, todos los miembros de la familia de las tortugas de cuello lateral son tortugas de agua dulce semiacuáticas. Sin embargo, los ahora extintos Stereogenyini también habitaban hábitats de agua salada. Por lo tanto, sus fósiles se pueden encontrar en todo el mundo: en América del Sur, América del Norte, el Caribe, África y Asia Oriental», explica el Dr. Gabriel S. Ferreira del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tubinga. La Siria actual estuvo completamente cubierta de agua durante todo el período Cretácico y hasta finales del Mioceno, es decir, de 145 millones a hace unos 5,3 millones de años. Dado este extenso pasado marino, no es una gran sorpresa para Ferreira que se haya encontrado allí una tortuga marina. «Sin embargo, el descubrimiento de Syriemys lelunensis ahora añade una nueva ubicación geográfica a la distribución de los Stereogenyini, y hay claros indicios de un posible origen de este grupo de tortugas marinas en la región mediterránea».