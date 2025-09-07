El dato que ni Cabify ni Uber quieren que sepas: estos son sus sueldos reales

Los sueldos reales de los que invierten su tiempo para ganarse la vida con plataformas como Cabify y Uber te pueden sorprender. Hoy en día, es cada vez más difícil ganarse la vida, sobre todo con el alto coste que esto supone, los sueldos nada tienen que ver con lo que gastamos. Si tenemos en cuenta que ir al supermercado ya es una hipoteca, poner gasolina ya es un lujo o pagar la factura de la luz astronómica ya requiere hacer ingeniería financiera.

Estos son sus sueldos reales

La realidad del mercado laboral del sector del transporte pone los pelos de punta. A priori siempre se ha sabido que cobran mucho o eso parece desde fuera. Como todas las profesiones, sin un buen sueldo o una pasión por conducir, es imposible que podamos dedicarnos a ello.

Ni Cabify ni Uber quieren que sepas este dato

Desde el blog de Trabajar por el mundo parece que nos dan una serie de datos que deberemos conocer: «Trabajar en Cabify y ganar dinero conduciendo es posible. A continuación, encontrarás información para acceder a un puesto de empleo conduciendo con la empresa Cabify y cómo puedes llegar a ganar hasta 3.000 euros al mes. Cabify es una empresa española de redes de transporte a nivel internacional que ofrece un servicio en el que conecta a usuarios con vehículos alta gama a través de una app móvil. Un sistema parecido a Uber con coches premium. Los vehículos son conducidos por los propietarios. Fundada en 2011, se trata de una de las empresas de redes de transporte de habla hispana más grande del mundo. Además de España, también ofrece sus servicios en otros países como México, Chile, Colombia, Perí, Brasil, Panamá, Ecuador, Portugal, Argentina, República Dominicana y Uruguay».

Pero eso sí, con algunos elementos y requisitos previos: «El dinero que puedas ganar con Cabify dependerá de las horas de trabajo que hagas. Un conductor puede llegar a cobrar hasta 3.000 euros al mes. Hay personas que están haciendo mucho dinero usando alternativas como la de ser empresario con Cabify. Esto es posible ya que existen diferentes opciones a la hora de trabajar con Cabify. Puedes ser empresario, conductor o empresario/conductor. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes un coche que cumpla con las condiciones de la gama, esté pintado de negro y posees licencia VTC (unos 20.000 euros) puedes ejercer como empresario y usar tu coche con un conductor contratado para ofrecer el servicio de transporte en Cabify. Hay muchas personas que están haciendo esto y están sacando una rentabilidad mensual de unos 5.000 a 6.000 euros después de pagar carburante, conductor y demás».

