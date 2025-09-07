Telemadrid repasa en ‘Cámara Real’ los 10 años de OKDIARIO y su audiencia con el Rey

OKDIARIO continúa celebrando su décimo aniversario con un nuevo reconocimiento mediático. En esta ocasión, ha sido el programa Cámara Real de Telemadrid el que ha querido poner en valor la trayectoria del diario y su reciente audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela. Para ello, el espacio ha realizado una entrevista al director, Eduardo Inda; al jefe de Nacional y subdirector de Información, Agustín de Grado; y a la jefa de la cabecera de estilo de vida del grupo, Ana Márquez, responsable de COOLthelifestyle.

El programa se emitirá este domingo a las 21:00 horas y permitirá a los espectadores conocer de primera mano tanto el recorrido de estos diez años de OKDIARIO como la relevancia de la visita de una delegación del diario a Zarzuela, donde el Rey Felipe VI mantuvo un cordial encuentro con sus representantes.

Cámara Real nació con la vocación de acercar la institución monárquica a los madrileños. Para ello, combina la cobertura de la agenda semanal de la Corona con reportajes que ayudan a contextualizar e interpretar el significado de los actos oficiales y de las decisiones de los miembros de la Familia Real. El espacio se adentra en cuestiones como: ¿qué relevancia tienen los viajes internacionales de Sus Majestades para la economía española?, ¿qué papel juega la simbología de su indumentaria?, ¿qué particularidades distinguen a la monarquía española de otras casas reales europeas?

La participación de OKDIARIO en Cámara Real constituye un nuevo reconocimiento en el marco de su décimo aniversario y tras su audiencia en La Zarzuela, reforzando la proyección pública de sus profesionales y su presencia en los grandes debates de actualidad.