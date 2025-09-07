La diferencia entre las Tarjeta Andalucía Oro y la Verde: cuál debes tener y los beneficios de cada una

Los beneficios marcan la diferencia principal entre las tarjetas Andalucía Oro y la Verde, algo que quizás nos acabará sorprendiendo más de lo que quizás nunca hubiéremos ni imaginado. Es hora de ver qué es lo que podemos obtener con una serie de ventajas que debemos conocer y que nos solucionarán algunos cambios significativos. Estaremos muy pendientes de una novedad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad.

Tarjeta Andalucía Oro: Beneficios

Tal y como se presenta esta tarjeta en la web de la Junta de Andalucía: «La Tarjeta Andalucía Junta 65 es una tarjeta personal emitida por la Junta de Andalucía que permite a las personas mayores de 65 años que residen en nuestra Comunidad Autónoma acceder y disfrutar de forma ágil a múltiples servicios y descuentos. La Tarjeta Andalucía Junta 65 es totalmente gratuita».

Siguiendo con la misma explicación: «Siendo titular de la Tarjeta Andalucía Junta 65 se puede acceder a los servicios y programas adscritos a la misma, y así conseguir ventajas y descuentos exclusivos ofertados por más de mil empresas o entidades colaboradoras».

Entre los servicios destacados de esta tarjeta, destacan una serie de elementos que pueden ser claves:

Transporte interurbano bonificado. Permite desplazamientos en autobús entre municipios de Andalucía con un descuento del 50% en el precio del billete en más de 50 empresas colaboradoras dedicadas al transporte en Andalucía.

Bonificación en la adquisición de productos ópticos. Ofrece descuentos en la compra de productos ópticos en más de 800 centros colaboradores de toda Andalucía.

Orientación jurídica en centros de participación activa (cpa) de la junta de Andalucía. Profesionales del Derecho acuden a los CPA para ofrecer, de manera gratuita, atención personalizada a las personas mayores en relación a cuestiones jurídicas (herencias, pensiones, etc).

Servicio de comedor en centros de participación activa (cpa) de la junta de Andalucía. Acceso a un menú saludable a un precio asequible, de lunes a viernes, en los CPA que ofrecen este servicio. Las personas titulares d ella modalidad oro reciben una bonificación del 50% sobre el precio de referencia.

Tarjeta verde

Son dos requisitos generales los que hay que cumplir:

Tener cumplidos los 65 años de edad.

Residir en cualquier municipio de Andalucía.

Así de simple, de esa manera podrías solicitar la Tarjeta Andalucía Junta 65 verde.

Y si quieres acceder a la Tarjeta Andalucía Junta 65 oro, es necesario, además, justificar que tus ingresos personales son inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Por lo que, antes que nada, deberemos tener en cuenta la edad y los ingresos que acabaran siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos ayudará a hacer realidad este cambio que quizás hasta ahora no pensábamos que pudiera ser tan rentable.