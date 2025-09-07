El Gobierno de Pedro Sánchez alardeó de que su ley de protección integral a la infancia hizo del centro de menas de Hortaleza un «entorno seguro». Sin embargo, uno de los internos de esa instalación fue detenido el pasado fin de semana como presunto autor de una violación a una menor, de 14 años, en las inmediaciones del centro. El crimen desencadenó frente al lugar una manifestación en la que los vecinos demandaron más medidas de seguridad.

La postura convencida del Gobierno se desprende de una respuesta parlamentaria en la que el Ejecutivo asegura haber tomado medidas frente a la «inseguridad en los centros de menas» y en relación con la «situación alarmante» que denunció Vox en el centro madrileño.

La formación de Santiago Abascal se preocupó en abril de este año por «las informaciones hechas públicas» sobre que «el centro de menores extranjeros no acompañados del barrio madrileño de Hortaleza se encuentra en una situación alarmante». Desde Vox aseguraban que «la violencia se ha disparado entre los propios internos y de los mismos hacia el personal». Y detallaban que «la mayoría de los internos son de origen marroquí y argelino».

El partido con sede en la madrileña calle de Bambú se interesaba por conocer «qué actuaciones tiene previsto impulsar el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, en relación con la inseguridad en los centros de menas».

Gobierno: «Serán entornos seguros»

El Gobierno aseguró en junio que ya había puesto en marcha una ley para la de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que «establece que todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros».

El Ejecutivo se dio por satisfecho con los «protocolos de actuación» que establecía esa ley para los centros «con independencia de su titularidad». Estas guías, según el Gobierno de Sánchez, permitiría «la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia».

Del mismo modo, la Administración central se vanagloriaba de haber aprobado una Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia 2023-2030 para frenar la inseguridad en los centros de menas. Uno de los puntos de la misma, tal y como señala el Gobierno, aludía a la cultura de protección organizacional. Ésta perseguía «garantizar que las instituciones donde convivan y se relacionen niños, niñas y adolescentes sean entornos seguros».

En todo caso, el Gobierno se lavaba las manos con los episodios de violencia que se viven, alegando que son instalaciones competencia de las comunidades autónomas. «Para cuestiones más concretas relativas a los centros de personas menores de edad extranjeras no acompañadas se ha de remitir a las Comunidades Autónomas, que tienen asumida la competencia en materia de asistencia social», aseguraban.

La violación en Hortaleza

El centro de menas de Hortaleza, lugar sobre el que preguntaba Vox, es el mismo en el que ha tenido lugar la violación el pasado sábado a una niña de 14 años por parte de uno de los menores inmigrantes acogidos en el centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza.

Mohamed R., nacido en Tánger el 1 de diciembre de 2007, es el detenido, según confirmaron a OKDIARIO fuentes del centro de menores ubicado en el distrito madrileño. La edad del agresor fue establecida por la Policía Nacional tras un estudio radiológico de los cartílagos realizado en el Hospital La Paz cuando el joven llegó a España sin documentación alguna.

Sin embargo, ni sus características físicas ni su comportamiento extremadamente violento se asemejan a los casos conocidos por los agentes de la Policía Nacional, quienes creen que Mohamed R. es un «falso mena».

El incidente provocó una reacción de los vecinos, que se aglutinaron alrededor del centro para protestar por la inseguridad. Una joven estalló contra el presidente del Gobierno durante la manifestación. «Sánchez es cómplice de todo lo que le han hecho a esta niña y a las dos de Alcalá», aseguró la chica.

La joven incidió en que, lo que ella haría con el centro de menas sería «cerrarlo y mandarle estos niños a La Moncloa», para añadir que «a ver qué hace Sánchez con todos estos niños». «Mandádselo a Suiza, a ver qué dice y dónde están sus hijas», afeó.