Una joven ha estallado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la manifestación frente al centro de menas de Hortaleza, en cuya proximidad fue violada el pasado sábado una niña de 14 años por uno de los menores inmigrantes acogidos en el centro. «Es cómplice de todo lo que le han hecho a esta niña y a las dos de Alcalá», ha asegurado la chica. La concentración había sido prohibida esta mañana por la delegación del Gobierno en Madrid.

La joven ha asegurado que, lo que ella haría con el centro de menas sería «cerrarlo y mandarle estos niños a La Moncloa», ha expresado, para añadir que «a ver qué hace Sánchez con todos estos niños». «Mandádselo a Suiza, a ver qué dice y dónde están sus hijas», ha afeado.

«Que se lo cuentan a la familia de esta niña de 14 años. Que se lo cuenten hasta propia niña a la cara. Que se lo cuenten y les digan si realmente son las calles seguras o si realmente estamos muertos de miedo por un presidente que no hace nada y que blanquea absolutamente todo», ha espetado.

Vox: «Inmigrantes ilegales, ¡fuera!»

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Molina, se ha presentado la tarde de este martes acompañada de medio centenar de personas ante el centro de menores de Hortaleza.

Desde Vox han gritado ante el centro de menas «inmigrantes ilegales y delincuentes, ¡fuera!». La formación política ha exigido el cierre inmediato de estos centros y la repatriación de todos los inmigrantes ilegales.

En la concentración también ha participado la diputada nacional, Rocio de Meer, quien ha denunciado que «tenemos un Gobierno que protege a los delincuentes». «Ya le hubiera gustado a la niña violada tener policía que la protegiera», ha lamentado durante su intervención.

«Hoy, desde Vox, venimos una vez más al centro de ilegales de Hortaleza para exigir a todas las administraciones públicas el cierre de estos centros ilegales, de este y de todos los centros de ilegales de toda España, independientemente de si son mayores o menores de edad», ha subrayado Pérez Moñino.

También ha exigido «a todas las administraciones públicas que cierren el grifo a todas esas mafias disfrazadas de ONG que se están lucrando con el tráfico de personas».

En este sentido, la portavoz de Vox ha denunciado que las políticas de PSOE y PP están poniendo en riesgo la seguridad de los españoles. «Están obligando a los padres de las niñas agredidas a financiar con sus impuestos a misóginos extranjeros que no deberían estar en España», ha criticado.

Además, ha emplazado a todos aquellos que niegan desde los sillones públicos lo que está denunciando Vox, «que se acerquen a cualquier comisaría de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, a preguntar quiénes son los detenidos, quiénes son los que cada día entran por la puerta de la comisaría y salen por la de atrás».