Éstas son las imágenes del lugar en el que el mena marroquí violó a la niña de 14 años en Hortaleza

La brutal violación en Madrid a una niña española de 14 años a manos, presuntamente, de un marroquí de 17, interno del centro de menas del barrio de Hortaleza, se produjo en las inmediaciones de la calle Mar de Kara, en una de las entradas del parque de Clara Eugenia.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes al sábado, y a escasos metros del centro de menas de este barrio de Madrid, considerado como el más conflictivo de España por el extenso historial de delitos e incidentes muy graves que acumula desde hace años.

Se trata de un parque que, pasada la media noche, queda completamente a oscuras, ya que todas sus farolas permanecen apagadas, tal y como han denunciado los vecinos del barrio de Hortaleza.

La zona del parque donde se produjo la violación a la menor, es la más alejada al centro de inmigrantes y también se encuentra a una considerable distancia de las urbanizaciones de la zona. A pesar de ello, los gritos de la pequeña consiguieron alertar a una vecina de la zona que estaba despierta a esas horas y que llamó a la policía.

No es la primera vez que ese parque es el escenario de violaciones o agresiones sexuales protagonizadas por internos del centro de inmigrantes. En el año 2012, ocurrieron unos hechos muy parecidos a los acaecidos este viernes, tal y como han denunciado a OKDIARIO fuentes policiales.

Una vecina escuchó los gritos de la menor cuando estaba siendo agredida sexualmente. Sus desgarradores chillidos llevaron a esa vecina a llamar a la Policía Nacional, que acudió de inmediato, según han informado a este periódico fuentes vecinales.

Cuando llegaron los agentes se encontraron a la niña en absoluto estado de shock. El agresor la había arrastrado a una zona de arbustos del parque situado justo al lado del Centro de Primera Acogida de menores en el que residía el detenido. La niña tenía los pantalones bajados y estaban manchados de sangre por haber sido penetrada vaginalmente.

El acusado fue localizado rápidamente, en el mismo enclave, por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar: dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional y otra más del Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

El mena trató de ocultarse entre los arbustos. Intentó huir y ofreció resistencia. Se abalanzó contra los policías, que tuvieron que reducirlo. Tras ello, fue trasladado a dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, donde se practicaron las correspondientes diligencias. Desde allí, al constar administrativamente como menor de edad, fue derivado a los calabozos del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Ahora el caso está en manos de la Fiscalía de Menores, que deberá decidir las medidas que se le imponen al acusado mientras sigue la instrucción penal.

El agresor responde al nombre de Mohamed, pero ni sus características físicas ni su comportamiento extremadamente violento se asemeja a los casos conocidos por los agentes de la Policía Nacional, quienes creen que Mohamed R. es un «falso mena», para recibir un trato más ventajoso de la Administración. Creen, por tanto, que esta persona es mayor de edad.

La edad del agresor fue establecida por la Policía Nacional tras un estudio radiológico de los cartílagos realizado en el Hospital La Paz cuando el joven llegó a España sin documentación alguna.

El arrestado ya contaba con antecedentes y, según fuentes policiales, este verano ha protagonizado otros hechos «delictivos» que han necesitado de la actuación de los agentes en alguna que otra ocasión.