Mi madre siempre usaba este truco para limpiar los espejos: perfectos y sin restregones en 1 minuto
Este es el truco para limpiar los espejos que puede acabar siendo lo que nos cambia la manera de tener siempre limpios estos preciados objetos. Es importante tener en consideración algunas situaciones que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Son tiempos de cambios y de apostar claramente por un giro radical que nos descubrirá tiempos pasados y formas de hacer las tareas más cotidianas de forma distinta
Será el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos que empezar a prepararnos por un cambio radical de tendencia que será clave. Es hora de saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir con un giro importante de guion que quizás acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en consideración. Los espejos son elementos que pueden quedar con las marcas de un elemento que puede suponer un marcado cambio de tendencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio radical que hasta la fecha no sabíamos.
Perfectos y sin restregones en 1 minuto
La limpieza de nuestra casa se lleva gran parte de nuestro día a día, con la ayuda de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no pensábamos. Es momento de dejar salir una serie de elementos que pueden acabar marcando unos días de cambios destacados.
Este tipo de trucos pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que se traducirán en un extra de buenas sensaciones que hasta el momento no imaginaríamos. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que pondremos en práctica un destacado giro de guion que puede convertirse en esencial.
Es hora de apostar claramente por una limpieza que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que hasta el momento no habíamos tenido en consideración.
Estaremos pendientes de un cambio que, sin duda alguna, puede acabar marcando una diferencia significativa. Por lo que, hasta la fecha quizás no sabíamos lo fácil que puede ser tener un espejo limpio.
Este es el truco de mi madre para limpiar los espejos
Limpiar los espejos nunca ha sido más fácil, con la ayuda de una serie de elementos que pueden servirnos para hacer realidad un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.
Los expertos de Siluem nos dan con una serie de consejos que acabarán siendo claves para conseguir que nos queden unos espejos limpios en menos tiempo y con productos naturales.
- Lavar un espejo con vinagre blanco. Para superar las manchas rebeldes, puedes utilizar vinagre blanco. Mézclalo con unas gotas de aceite esencial para obtener un limpiador eficaz. También puedes mezclar 75 cl de agua caliente con 25 cl de vinagre blanco. Rocíe el limpiador directamente sobre el espejo y déjelo actuar unos minutos. Todo lo que tienes que hacer es limpiarlo con un paño limpio.
- Limpiar un espejo con limón. Puedes usar jugo de limón para hacer brillar un espejo. Exprime medio limón y mezcla el jugo con 50 cl de agua tibia. Rocía la mezcla sobre tu espejo y luego frota suavemente con un paño limpio. Tenga en cuenta que el jugo recién exprimido contiene pulpa. Recuerda filtrarlo para evitar que el hielo se obstruya.
- Usando una papa para limpiar un espejo. El espejo del dormitorio o del salón se puede limpiar con una patata cruda. Este último contiene almidón que actúa eficazmente sobre las manchas. Frote las zonas cubiertas de sarro con media patata. Limpia suavemente tu espejo con un paño humedecido con una mezcla de agua y vinagre blanco.
- Blanco Meudon, un buen limpiador. Si tu espejo está sucio, puedes limpiarlo con Meudon blanco. Disuelva unas escamas de jabón en agua caliente y luego agregue 250 gramos de blanc de Meudon. Esto te dará una pasta para fregar. Aplícalo directamente sobre el espejo y frota con un paño suave. Si tienes un bloque de jabón, pélalo con un pelador para obtener escamas.
- Limpiar un espejo con amoniaco. El amoníaco elimina eficazmente las manchas y las huellas dactilares en un espejo. Mezcla unas gotas de amoniaco con un vaso de agua caliente. Rocíe la solución sobre el espejo y luego frote con un paño suave. Tenga en cuenta que el amoníaco puede provocar irritación y quemaduras. Así que evite inhalarlo y use guantes para proteger sus manos. Recuerda ventilar bien la habitación antes de limpiar un espejo con este producto.
- Lavar un espejo con alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es ideal para eliminar las manchas difíciles. Rocíe el producto sobre su espejo y límpielo con un paño suave. El alcohol isopropílico también se puede mezclar con vinagre blanco.