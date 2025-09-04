Quién es Noel Bayarri: su edad, su novia actual, de dónde es y su pasado en ‘MYHYV’

Noel Bayarri, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los rostros de Mujeres y Hombres y Viceversa que más partido ha sacado a su participación en este programa. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, se convirtió en protagonista de uno de los tronos más sorprendentes y espectaculares, como fue la elección final de María Hernández. Contra todo pronóstico, la joven decidió quedarse con Noel Bayarri, dejando en el camino a Cristian, a Manu Lombardo y al que conocíamos como Avatar. Su paso por el programa hizo posible que crease una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, pero también le brindó la oportunidad de participar en Supervivientes 2015. Ahora, debido a su regreso a Honduras por Supervivientes All Stars, es el momento perfecto para conocerle un poco más, a través de su edad, su novia actual, de dónde es y su pasado en televisión.

La trayectoria profesional de Noel Bayarri

Nació el 29 de julio de 1988 en Málaga, aunque creció en Lanzarote. De ahí que se ganase el apodo de «Mojo picón». El canario estudió informática y, aunque no tardó en darse cuenta de que no era lo suyo, durante su etapa en Lanzarote sí que ejerció esta profesión. Posteriormente, puso rumbo a Madrid para participar Mujeres y Hombres y Viceversa. No tardó en ganarse a pulso ser uno de los pretendientes más conocidos de la historia del programa.

Y todo por el impresionante final de trono que protagonizó con María Hernández. Su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa le brindó la oportunidad de dedicarse a las redes sociales, pero también pudo cumplir un gran sueño. ¿A cuál nos referimos? Al de poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para participar en Supervivientes 2015, edición que ganó Christopher Mateo.

De esta experiencia pasó a otra en televisión, entrando al mítico pisito de Solos. Pero no todo queda ahí, ya que uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera llegó con la oportunidad de jugar en un par de equipos de la Kings League. Eso sí, actualmente centra sus esfuerzos profesionales a su faceta como influencer, puesto que cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes sociales.

Su vida personal

Más allá de lo que pudimos ver durante su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, no es ningún secreto que la vida amorosa de Noel Bayarri ha sido, cuanto menos, ajetreada. En los últimos años, no solamente se le ha relacionado con Sandra Garal, ex pareja de Marco Asensio, sino también con Cris Guedes, ex participante de Miss World Las Palmas 2018.

Lo cierto es que, actualmente, se desconoce si el corazón de Noel Bayarri está ocupado o no. De estar enamorado, probablemente lo sepamos durante su participación en Supervivientes All Stars 2025, puesto que, de estar con alguien, la mencionará en diversas ocasiones, como suele ser habitual en estos casos. Sea como sea, estamos convencidos de que aprovechará al máximo esta gran oportunidad laboral que se le ha brindado.