Quién es Carlos Alba: edad, pareja y a qué se dedica el concursante de ‘Supervivientes All Stars 2025’

No es ningún secreto que Supervivientes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los realities de televisión más duros, pero que más éxito tienen con cada edición. Y siendo honestos, no es para menos. Eso sí, sólo unos cuantos afortunados han tenido la oportunidad de poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para adentrarse en esta aventura. Uno de ellos es Carlos Alba, el chef que se dio a conocer por su participación en la octava edición de MasterChef. Eso sí, se vio obligado a abandonar el reality como consecuencia de una lesión. De esta forma, no ha dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de concursar en la segunda edición de Supervivientes All Stars. Así pues, estamos ante el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, pero también conocer diversos aspectos de su vida personal.

La trayectoria profesional de Carlos Alba

Nacido en 1979, Carlos Alba saltó a la fama por su participación en el talent culinario MasterChef 8, donde se dio a conocer por su talento con la cocina, pero también por su carisma y su carácter cercano. Ese fue el gran punto de inflexión de su carrera, puesto que tuvo la oportunidad de dedicarse a su gran pasión, que era la cocina.

Lejos de que todo quede ahí, en 2021 llegó una gran propuesta, como es participar en Supervivientes. Carlos Alba estuvo en los Cayos Cochinos en la edición en la que Olga Moreno resultó ganadora. Él, aunque demostró ser un excepcional concursante, todo quedó atrás como consecuencia de una grave lesión en el brazo que le obligó a poner punto y final a ese sueño. Por este motivo, no ha dudado en convertirse en concursante de la segunda edición de Supervivientes All Stars.

Es importante destacar que, más allá de los diversos proyectos televisivos en los que ha estado involucrado, Carlos Alba es un conocido chef y empresario, puesto que es dueño de un restaurante en Sevilla. Por si fuera poco, también es profesor de hostelería y utiliza las redes sociales para mostrar recetas y hacer contenido de cocina.

Su vida personal

Si hay algo por lo que destaca el chef es por ser una persona muy familiar, puesto que su mujer Sandra y sus dos hijos son sus grandes apoyos. Algo que quedó demostrado en octubre de 2022, cuando Carlos Alba tuvo que ser operado a corazón abierto para tratar de solucionar un problema en la aorta. Una intervención que le salvó la vida.

«Hoy hace 2 años Dios me dio una segunda oportunidad y quiero compartir con vosotros este pequeño vídeo de superación, que, con mente positiva, ejercicios y creyendo en ti, todo se supera», recordó en octubre de 2024. Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que, recientemente, el chef se ha visto obligado a superar un durísimo golpe como es la pérdida de su padre.

Un momento verdaderamente complicado no solamente para Carlos, sino también para su hermano gemelo: «Mi papá, la persona más importante de mi vida. (…) Pero siento cada día, que estás a mi lado protegiéndome. Te quiero Don Benito Alba», expresó en su perfil de Instagram, donde dio a conocer la trágica noticia.