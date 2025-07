Athenea es sinónimo de garantía para España

Athenea del Castillo se ha convertido en el revulsivo perfecto de la Selección. La jugadora del Real Madrid se ha convertido en una de las protagonistas de esta Eurocopa 2025 pese a no ser titular en el equipo de Montse Tomé. Algo que puede cambiar en los próximos días, puesto que la seleccionadora se deshizo en elogios hacia ella tras el partido contra Suiza, dejando claro que siempre da lo que le pide el cuerpo técnico. No era para menos, ya que la futbolista fue la encargada de hacer el gol que abrió la lata ante las helvéticas, facilitando el pase a semifinales.

Los números de Athenea con la selección española reflejan a la perfección el buen rendimiento que da sobre el terreno de juego. Su producción goleadora con España asombra, puesto que suma un total de cinco goles y tres asistencias en los ocho encuentros que ha jugado. De ellos, sólo uno lo disputó de titular, contra Italia, y fue la encargada de hacer el gol del empate.

Cada 32 minutos sobre el césped, Athenea marca o asiste. Eso, sin contar que también provocó un penalti contra Suiza, que se desaprovechó al fallarlo Alexia Putellas. Números, cuanto menos, a tener en cuenta de cara a las semifinales de la Eurocopa, donde la Selección se medirá a Alemania.

Queda por saber si para ese encuentro Montse Tomé le dará la alternativa y la pondrá de inicio. La seleccionadora ya señaló que ha pasado «por todos los roles» y destacó sobre ella que siempre acepta el que se la impone, sea como titular o desde el banquillo. Además, reconoció lo que es una obviedad, que «está en buena dinámica». No puede ser mejor, como reflejan los números.

La madridista es el abrelatas de esta selección española que busca hacer historia en la Eurocopa. En los dos últimos encuentros, ha sido la encargada de resolver situaciones en forma de gol cuando el partido se complicaba. Primero, contra Italia, en un partido que se puso cuesta arriba con el gol inicial de las azzurre. Un golazo en el que contó con la ayuda de Alexia, que fue su asistente. Con un disparo a la escuadra puso el 1-1 minutos después de que las italianas se adelantaran.

Athenea siempre cumple con España

El partido terminaría ganándose, con Athenea siendo una de las futbolistas más destacadas de España, por no decir la mejor. Aquella victoria permitió a la Selección clasificarse como primera de grupo y medirse en cuartos de final a la anfitriona Suiza. Entonces no fue titular. Montse Tomé apostó por su once de gala, dejando a la cántabra en el banquillo. Pero su entrada en el terreno de juego cambió radicalmente el partido.

Aunque España dominaba con claridad ante una Suiza que apenas inquietaba, se les resistía el gol a las campeonas del mundo. Tuvo que entrar ella a desatacar el partido y tumbar el muro helvético. Sin fisuras durante todo el partido, la defensa suiza vio como entraba de forma arrolladora en el área. Aitana también se dio cuenta y le cedió el balón de tacón para que hiciera el primero de la noche en Berna. Un gol permitió encontrar la calma a la selección española, que certificaría su clasificación para la siguiente fase con un golazo de Pina minutos después.

Sin embargo, esa grandísima actuación no le garantiza a Athenea del Castillo su titularidad ante Alemania. En las semifinales de la Eurocopa, la Selección buscará la primera final de su historia. Sea con la cántabra sobre el césped desde que suene el himno o entrando después, lo cierto es que la extremo madridista es una garantía de rendimiento prácticamente instantáneo.