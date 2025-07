Máximo secretismo en la selección femenina: España se entrena a puerta cerrada antes de viajar a Zúrich

Último entrenamiento de la selección española femenina en el Juan Antonio Samarach de Lausana, antes de viajar el martes a Zúrich, donde España y Alemania se enfrentan por un puesto en la final de la Eurocopa 2025. Y máximo secretismo, puesto que se han ejercitado a puerta cerrada. Si este domingo no pudimos ver a las titulares contra Suiza porque estaban trabajando en el interior de las instalaciones, hoy no hemos podido ver a ninguna jugadora.

Será mañana, en el entrenamiento que está programado en el Letzigrund Arena de Zúrich, cuando podamos salir de dudas y ver si las 22 futbolistas están disponibles para Montse Tomé, puesto que Laia Aleixandri no podrá jugar por sanción. En un principio, no debería haber ningún contratiempo más, pese a que parte de las jugadoras llegan con una carga de minutos importante en sus piernas.

La expedición dejará el que ha sido su campamento base durante esta Eurocopa 2025 este martes, para poner rumbo a Zúrich. Allí, se celebra el miércoles la segunda semifinal, de donde saldrá el rival en la final de Inglaterra o Italia. El objetivo de la selección española no es otro que el de volver a Lausana. Lo que significaría que España está en esa gran final del 27 de julio, que se disputará en Basilea.

España prepara la semifinal

Mientras que España cuenta para ese encuentro con una ausencia, a falta de un entrenamiento antes del partido, la selección de Alemania llega con tres. Laia Aleixandri está sancionada y no podrá jugar contra las germanas, lo que permite a María Méndez tomar la alternativa y jugar en estas semifinales de la Eurocopa 2025. En el caso de las alemanas, llegan con tres ausencias destacadas, dos de ellas por sanción y otra por lesión.

Además de Kathrin Hendrich, que vio la roja contra Francia en cuartos de final y no podrá estar ante España, tampoco estará por cumplir ciclo de tarjetas Sjoeke Nusken. Una de las estrellas de esta selección no podrá jugar, puesto que vio la amarilla y estaba apercibida por otra que le mostraron en la fase de grupos. A eso se suma la ausencia de Sarai Linder, que se lesionó en la primera parte del encuentro y, como han revelado desde la Federación Alemana de Fútbol (DBF) no podrá estar al tener tocado el ligamento capsular del tobillo.