Jota Jordi pierde los papeles por los reproches a Lamine: «Espero que hayáis tomado la matrícula…»

Jota Jordi está muy escocido a raíz de la dura derrota del FC Barcelona en el Clásico. Especialmente después de la pelea entre Lamine Yamal con los jugadores del Real Madrid al terminar el partido. El joven azulgrana terminó frustrado después de no aparecer en el Santiago Bernabéu y eso provocó que el colaborador de El Chiringuito de Jugones estallase en redes sociales un claro mensaje a la plantilla de Hansi Flick de cara al partido de vuelta en el feudo culé.

«Uuuuuuuuy que valientes Carvajal y Vinicius en plan matones con un chico de 18 años, que valientes sois. Araujo, Casadó, a la vuelta apuntad matrículas porque se han metido con uno de los nuestros, lo que todo el mundo piensa. Han ido todos a buscarlos con todas las cámaras en vuestro estadio, habéis quedado muy bien», estalló en su perfil de X (antes Twitter).