Pintus regresa como preparador físico del Real Madrid

Antonio Pintus ha regresado al césped de Valdebebas de la mano de Álvaro Arbeloa. El italiano es el nuevo responsable de la preparación física del primer equipo madridista, cumpliendo así el deseo de la cúpula del club, que quería que regresara a su antiguo cargo. De hecho, tras el duelo contra el Sevilla, aconsejaron a Xabi Alonso que lo recuperara, pero el técnico vasco se negó.

En la cúpula madridista están muy preocupados por la imagen que ofreció el equipo en la final de la Supercopa de España y durante toda la temporada. Si bien es cierto que el que era el conjunto de Xabi Alonso compitió y que en tramos de la segunda mitad fue mejor que el Barcelona, también es verdad que, a nivel físico, volvió a quedar en evidencia que el equipo no está bien. Los blancos, pasada la hora de partido, se cayeron de manera notoria, lo que les impidió intimidar más a los azulgranas en los minutos finales en busca del empate.

Desde la cúpula madridista, presente en Yeda, tomaron buena nota de lo sucedido y reconfirmaron que este equipo no tiene gasolina suficiente para competir con los conjuntos de élite. Es cierto que en Arabia Saudí hacía calor y había un alto porcentaje de humedad, pero también es verdad que, una vez más, los blancos no tuvieron piernas para acabar el partido a un alto nivel físico.

En la cúpula madridista están muy preocupados por este asunto. Consideran que los métodos empleados por Ismael Camenforte, jefe de la parcela física del primer equipo del Real Madrid, no han sido los adecuados. Si bien es cierto que el catalán introdujo en Valdebebas nuevos métodos de preparación física, integrando el trabajo físico con objetivos tácticos y el juego con balón, la realidad es que los jugadores no están aguantando como deberían la exigencia de los partidos.

Los cambios de Xabi

La llegada de Xabi Alonso el pasado verano supuso también la incorporación de caras nuevas al banquillo del Real Madrid, ya que el tolosarra trajo consigo a su propio cuerpo técnico. El entrenador apostó por gente de su confianza para afrontar un reto de enorme magnitud que ahora, tras varios meses en el cargo, parece haberle quedado grande, tanto a él como a su staff.

Y es que Xabi Alonso incluyó en su cuerpo técnico a un preparador físico, lo que obligó al Real Madrid a apartar a Antonio Pintus. El italiano, uno de los grandes artífices en la sombra de los últimos éxitos del club en la Champions League, quedó relegado a un segundo plano, sin ser el máximo responsable de la preparación física, una decisión que con el paso del tiempo se ha demostrado desacertada.

Antonio Pintus continuó en el Real Madrid, pero dejó de ser el responsable directo de la preparación física y pasó a ostentar el cargo de performance manager. A la vista de lo ocurrido esta temporada con los futbolistas, en el club han entendido que fue un error apartarlo. A la cúpula no le ha gustado cómo se ha trabajado en estos meses y, tal y como ha informado Eduardo Inda, director de OKDIARIO, existe un profundo enfado con Xabi Alonso y su cuerpo técnico. Ahora ha llegado el momento del cambio.