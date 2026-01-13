Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid y destitución de Xabi Alonso, streaming en directo online

Álvaro Arbeloa ofrece hoy, martes 13 de enero, su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso. Lo hace antes del partido de Copa del Rey que enfrentará al equipo blanco contra el Albacete y lo hará tan sólo unas horas después de conocerse su llegada al banquillo.

En su primera rueda de prensa, Arbeloa tendrá que hablar sobre su ascenso, el cese de Xabi Alonso y lo hará justo antes del que será su primer entrenamiento con el primer equipo.

Sigue en directo a través de Diario Madridista la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid.

A qué hora es la rueda de prensa de Arbeloa

Álvaro Arbeloa dará su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid este martes, 13 de enero, a las 13:00 horas. Esta comparecencia, a modo de previa de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, será el estreno del salmantino ante los medios de comunicación desde su nombramiento. Arbeloa también deberá comparecer esta semana en la previa del encuentro liguero ante el Levante.

Primer partido de Arbeloa con el Real Madrid

Álvaro Arbeloa se enfrentará a su primer partido como entrenador del Real Madrid este miércoles 14 de enero ante el Albacete a partir de las 21:00 en los octavos de final de la Copa del Rey.