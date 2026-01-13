Real Madrid
Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid y destitución de Xabi Alonso, streaming en directo online
Sigue en directo la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid
La salida de Xabi Alonso, un terremoto
La decisión del Real Madrid generó una conmoción en el mundo del fútbol. A las horas de perder la Supercopa de España, el club blanco y el tolosarra decidieron acordar separar sus caminos. Así fue el comunicado con el que lo anunció el club:
«El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.
Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.
Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas».
Rueda de prensa de Arbeloa
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid! Aquí podrás seguir en vivo toda la información sobre los cambios en el club blanco, el primer entrenamiento de Arbeloa con el equipo y cómo será su primer partido desde el banquillo del club merengue.
Álvaro Arbeloa ofrece hoy, martes 13 de enero, su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso. Lo hace antes del partido de Copa del Rey que enfrentará al equipo blanco contra el Albacete y lo hará tan sólo unas horas después de conocerse su llegada al banquillo.
En su primera rueda de prensa, Arbeloa tendrá que hablar sobre su ascenso, el cese de Xabi Alonso y lo hará justo antes del que será su primer entrenamiento con el primer equipo.
Sigue en directo a través de Diario Madridista la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid.
A qué hora es la rueda de prensa de Arbeloa
Álvaro Arbeloa dará su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid este martes, 13 de enero, a las 13:00 horas. Esta comparecencia, a modo de previa de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, será el estreno del salmantino ante los medios de comunicación desde su nombramiento. Arbeloa también deberá comparecer esta semana en la previa del encuentro liguero ante el Levante.
Primer partido de Arbeloa con el Real Madrid
Álvaro Arbeloa se enfrentará a su primer partido como entrenador del Real Madrid este miércoles 14 de enero ante el Albacete a partir de las 21:00 en los octavos de final de la Copa del Rey.
Álvaro Arbeloa, el entrenador elegido
Poco después de que se anunciase la salida de Xabi Alonso, el Real Madrid decidió nombra como sustituto a Álvaro Arbeloa, técnico que hasta ayer estaba al frente del Castilla. A diferencia del tolosarra, su estilo de juego es totalmente diferente e instalará una filosofía mucho más atrevida ofensivamente.