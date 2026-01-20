Así es el Mónaco, rival del Real Madrid en Champions: de qué país es, quién es el dueño, por qué juega en Francia…

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Mónaco para la disputa de la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. El partido, que comenzará a las 21:00 horas de la España peninsular, supondrá el estreno de Álvaro Arbeloa como técnico madridista en la máxima competición continental. El conjunto blanco necesita la victoria para asentarse en el Top 8 de la liguilla y evitar así disputar la ronda de dieciseisavos de final. Situado en séptima posición, el Real Madrid empata a 12 puntos con Inter (sexto), Atlético de Madrid (octavo) y Liverpool (noveno); por lo que la diferencia de goles (+6 para los blancos) también será clave para lograr el objetivo del Top 8.

Para ello, el primer paso es superar a un Mónaco que llega al partido en decimonovena posición en la tabla, con nueve puntos en su casillero. El conjunto monegasco no será un rival sencillo, como pudieron comprobar los equipos Premier en sus duelos directos. Ni Tottenham (0-0) ni Manchester City (2-2) fueron capaces de pasar del empate ante los monegascos. El de esta noche será un duelo especial para Kylian Mbappé, que despuntó en la cantera y en el primer equipo del Mónaco antes de su millonario traspaso (180 millones de euros) al PSG.

Cuándo se fundó el AS Mónaco

La Association Sportive de Monaco Football Club, conocido como AS Mónaco, cuenta con más de un siglo de historia a sus espaldas. El club monegasco nació en 1924, fruto de la unión de varios equipos polideportivos de la ciudad. Durante sus más de cien años de historia, el Mónaco se ha convertido en uno de los equipos más exitosos del fútbol francés. Su palmarés consta de ocho ligas, -la última en 2017- cinco Copas de Francia, cuatro Supercopas y una Copa de la Liga. En Europa, fueron finalistas de la Champions en la temporada 2003/04 -tras eliminar al Real Madrid- y de la Recopa de Europa en la campaña 1991/92.

Quién es el dueño del Mónaco

El dueño del Mónaco es el empresario ruso Dmitri Rybolóvlev, que adquirió el club en el año 2011. El también presidente del equipo monegasco, invirtió en el club cuando militaba en Segunda División. Rybolóvlev, empresario especializado en la industria de los fertilizantes, logró devolver al Mónaco a la Ligue 1 y establecer al club como uno de los equipos más fuertes del campeonato galo.

Sus últimos éxitos datan de la campaña 2016/17, cuando logró romper la hegemonía del PSG en Francia y alcanzar las semifinales de la Champions. Aquella plantilla contaba con jugadores que acabaron nutriendo a futuros campeones de Europa. Kylian Mbappé, Bernardo Silva o Fabinho son algunos ejemplos del talento que atesoraba aquel Mónaco dirigido por el portugués Leonardo Jardim.

De qué país es el Mónaco

Pese a competir en el fútbol francés desde la fundación del club en 1924, la sede del AS Mónaco no pertenece a Francia. El Principado de Mónaco es un micro-estado situado entre el sur de Francia y el norte de Italia, al que se adscribe el AS Mónaco y donde disputa sus partidos en el Estadio Luis II. El Principado de Mónaco no está adscrito a la FIFA ni a la UEFA, por lo que no cuenta con selección nacional ni con campeonato nacional reconocido por las organizaciones rectoras del fútbol mundial y europeo, respectivamente.

Por qué juega el Mónaco en la liga francesa

El AS Mónaco participa en el fútbol de Francia desde sus primeros pasos como club. El motivo es que no cuenta con liga nacional propia en el Principado, por lo que no fue necesario el permiso de UEFA para su inclusión en el campeonato francés. Pese a contar con cierta independencia política, Francia sigue asumiendo la asuntos de defensa y seguridad del Principado.

Los beneficios fiscales -los jugadores extranjeros están extentos de impuestos- con los que cuenta el AS Mónaco son motivo de debate y protesta por los clubes de la Ligue 1. La Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) castigó al club con una multa de 50 millones en 2014 por tener su sede fuera del territorio francés, pero la decisión fue revocada por el Consejo de Estado de Francia un año después.