Real Madrid-Mónaco: guerra y paz

Guerra en el campo, como enemigo el Mónaco, y paz en la grada. Está claro el deseo del Real Madrid antes de medirse al club monegasco (21:00 horas) en el estadio Santiago Bernabéu, en el encuentro perteneciente a la séptima jornada de la fase de liga de la máxima competición continental. Los blancos vivieron una bronca sin precedentes el pasado sábado frente al Levante, pero tras aguantar el chaparrón, tan merecido como desmedido, ahora sólo quieren disfrutar de una noche de Champions en Chamartín.

El Real Madrid llega a este encuentro con la seguridad de que no se puede repetir lo sucedido el pasado sábado. Es cierto que entienden a la perfección el enfado de una afición cansada de los batacazos, varios vergonzosos, con los que han tenido que lidiar en los últimos tiempos, pero también tienen claro que necesitan el apoyo de una grada que, frente al Mónaco, se espera que esté menos caliente que contra el Levante.

El Real Madrid llega a este encuentro séptimo clasificado en la fase de liga, por lo que, a falta de dos jornadas, está en el top-8 de la máxima competición continental. Este es el gran objetivo de los madridistas, ya que es vital terminar en una de esas posiciones para clasificarse para los octavos de final sin la necesidad de jugar un peligroso playoff. Además, podrían tener el mes de febrero libre de partido entre semana, lo que les permitiría mejorar un físico muy cuestionado.

Siete bajas y varios cambios

Para este encuentro, Arbeloa tiene siete bajas. Otra vez. Cinco lesionados, un sancionado, como es Álvaro Carreras, y Brahim Díaz, que acaba de finalizar su participación en la Copa de África con Marruecos. Por lo tanto, se esperan varias novedades en la alineación.

Valverde apunta a seguir siendo el lateral derecho, mientras que Fran García jugará en la izquierda. Mastantuono y Arda Güler, tras sus minutos contra el Levante, apuntan ambos a titulares.

Un Mónaco con dudas

La irregularidad es la palabra que mejor define al Mónaco en esta temporada, un equipo que no logra alinear dos buenos resultados seguidos y cuyo joven entrenador, Sébastien Pocognoli, de 38 años, que tomó las riendas del club en octubre en sustitución del austríaco Adi Hütter, no ha conseguido enderezar el rumbo del equipo.

Es cierto que el técnico no conoce la derrota en la Champions, donde tras dos victorias y dos empates está situado en el puesto 19, con opciones de seguir adelante, pero sin haber afrontado aun a un rival de talla como el Real Madrid.

La visita al Bernabéu aparece como un gran reto para un equipo que se mantiene en el medio de la tabla francesa, pero los del Principado cuentan con la solidez de su juego para tratar de complicar las cosas a un rival en plenas turbulencias.

La derrota del pasado fin de semana contra el modesto Lorient no oculta que el Mónaco ha conseguido este año algún bombazo, como derrotar al París Saint-Germain o empatar ante el Manchester City.

Para la cita en Madrid, Pocognoli recupera al defensor alemán Thilo Kehrer, uno de los pilares de su zaga, suspendido ante el Lorient, mientras que no podrá contar con su único fichaje de invierno, el belga Wout Faes, todavía no inscrito para esta competición.

Resta por ver si confiará en el español Ansu Fati, que tras una lesión volvió a disputar unos minutos ante el Lorient y que acumula siete goles en 15 partidos sin haber encontrado la continuidad que buscaba en el Principado.

Real Madrid – Mónaco: posibles onces