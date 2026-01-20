Bellingham marca con dedicatoria a sus ‘haters’: «Mucha gente dice muchas cosas…»

Jude Bellingham marcó el sexto gol del Real Madrid en el partido de Champions League contra el Mónaco y lo celebró con dedicatoria a sus haters. Tras dejar un bonito recurso al regatear al portero para anotar a placer, el jugador inglés sorprendió a todos celebrándolo con el gesto de beber, respondiendo así a quienes le acusan de salir de fiesta y consumir bebidas alcohólicas por las noches.

Bellingham se reivindicó ante el Santiago Bernabéu y demostró que no es ajeno a lo que se dice sobre él, especialmente durante esta temporada en la que vienen mal dadas y su rendimiento no está siendo el esperado. El británico hizo el gesto de beber con sus manos después de hacer el 6-1 en la goleada del Real Madrid frente al Mónaco. La afición coreó el «¡Hey Jude!» y la sintonía con el equipo fue la de las grandes noches europeas.

Bellingham ya contestó la semana pasada en sus redes sociales a una información que hablaba de su vida extradeportiva y de haber hecho difícil la estancia de Xabi Alonso en el Real Madrid: «Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente… ¡Qué montón de mierda! Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’».

Bellingham explica el gesto

Al acabar el partido, Bellingham explicó a pie de campo el por qué de su gesto: «Mucha gente dice muchas cosas. Puedes llorar, gemir o disfrutarlo. Les devolví el chiste a los fans. Sé la verdad».