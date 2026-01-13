Bellingham explota por su supuesta mala relación con Xabi Alonso: «¡Qué montón de mierda!»

Jude Bellingham se ha pronunciado sobre la supuesta mala relación que tenía con Xabi Alonso. El inglés ha hablado, tras la salida del técnico vasco del Real Madrid, desmintiendo las informaciones sobre los conflictos entre el jugador y el técnico. El mediocentro del conjunto blanco ha contestado en redes sociales a unas afirmaciones en las que se decía que él, Valverde y Vinicius «no creían» en Xabi y que se «oponían» a sus ideas. Y ha sido bastante duro.

«Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo. Pero honestamente… ¡Qué montón de mierda! Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’», señala el futbolista.

Bellingham ha colgado este mensaje en la aplicación que creó y que utiliza para que sus fans le sientan cerca, llamada JB5. El mensaje no queda ahí. Hace un llamamiento a los aficionados para que «no crean todo lo que leen». Además, lanza un aviso a esos periodistas y medios que le han acusado de no tener una buena relación con el que ha sido entrenador del Real Madrid en los últimos meses: «De vez en cuando esta gente debe rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina para conseguir clics y generar más controversia».

El mediocentro ha sido uno de los últimos en emitir una despedida al que ha sido su entrenador desde el verano. Con una instantánea en las que aparecen Xabi Alonso y él hablando durante un partido y otra en la que salen los dos sentados durante un entrenamiento del conjunto blanco. El mensaje, eso sí, es de lo más escueto: «Gracias por todo, míster».