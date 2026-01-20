El finiquito de Xabi Alonso ha sido de 10 millones de euros

Eduardo Inda acudió como cada lunes al El Chiringuito de Jugones y reveló en exclusiva una información sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid. Una semana después de que el vasco dejara de ser entrenador del conjunto blanco, el director de OKDIARIO ha desvelado la cantidad que cobrará el tolosarra como finiquito por su despido.

«El despido de Xabi Alonso le ha costado diez millones de euros al Real Madrid», ha informado Eduardo Inda desde el centro del plató. «Xabi ganaba unos 6 millones y le han pagado una temporada y media. El Real Madrid es mucho más generoso de lo que estipula el contrato y lo ha sido en más ocasiones», respondía el director de OKDIARIO a los tertulianos que debatían esta información exclusiva que ha dado en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO ha contado más detalles sobre la precipitada salida de Alonso del conjunto blanco. Apenas seis meses después de su llegada, puesto que se unió al Real Madrid para el Mundial de Clubes, el ex entrenador del Bayer Leverkusen –al que llevó a ganar los primeros títulos de su historia– no ha podido cumplir con los objetivos marcados en un inicio y, tras la Supercopa, se puso fin a su relación contractual con el club de Chamartín.

Para sorpresa de todo el mundo, puesto que la imagen dada en la Supercopa ante el Barcelona hacía pensar que seguiría en el cargo, el Real Madrid emitía un comunicado anunciando su salida en la tarde del lunes 12 de enero. En esa nota, se apuntaba a que la desvinculación era de mutuo acuerdo, pero lo cierto es que el técnico no renunciaba de manera voluntaria, por lo que cobrará una cantidad de lo que tenía firmado.

Eduardo Inda ha desvelado que ese finiquito alcanzará los 10 millones de euros. Xabi Alonso firmó en verano de 2025 por tres temporadas. Es decir, su contrato se extendía hasta 2028, en lo que prometía ser un proyecto a largo plazo. Todo lo contrario a lo que ha sucedido finalmente, puesto que la aventura ha durado apenas seis meses.

El comunicado oficial en el que el club anunciaba que Xabi Alonso dejaba de ser entrenador del Real Madrid era de lo más escueto, pero en él se agradecía todo su trabajo al técnico, además de dedicarle unas emotivas palabras por su etapa como futbolista del conjunto blanco. «El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo», señalaban.

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas», finalizaba el comunicado.

