¿Por qué Ansu Fati está jugando en el Mónaco?

Ansu Fati apuntaba a convertirse en la gran estrella del FC Barcelona y de la selección española por su prometedora irrupción con 16 años. Como muestra de su temprana aparición en el primer equipo culé persiste su registro como goleador más joven de la historia de la Champions League, con 17 años y 40 días, que no pudo superar otra perla de La Masía como Lamine Yamal. Las lesiones y una mala gestión del Barça en la recuperación de las mismas privaron a Ansu Fati de triunfar en el conjunto blaugrana. Con 23 años, milita en el AS Mónaco, rival del Real Madrid en la Champions League.

El ex jugador del FC Barcelona se reencontrará en el Santiago Bernabéu con un rival al que se midió en diez ocasiones como jugador culé. Los precedentes no invitan al optimismo al Mónaco y Ansu Fati, ya que en estos enfrentamientos cuenta con un balance de tres victorias, un empate y seis derrotas. Además, sólo fue capaz de marcar dos tantos, ambos en partidos que acabó perdiendo. Como visitante en el Santiago Bernabéu no ha logrado anotar, aunque pudo sumar una victoria en el duelo de semifinales de Copa del Rey de la temporada 2022/23.

Ahora, Ansu Fati volverá a medirse al Real Madrid en busca de mejorar sus registros y con el objetivo de convencer a Luis de la Fuente de cara a la próxima lista del combinado español. El canterano culé llegó en verano cedido al AS Mónaco hasta el final de temporada desde el FC Barcelona. Con contrato con el club blaugrana hasta 2028, Ansu Fati buscó una salida ante la falta de oportunidades durante la pasada campaña. Su comienzo en el conjunto monegasco fue soñado. Después de perderse las primeras jornadas de la Ligue 1 por lesión, el delantero marcó seis goles en sus cinco primeros encuentros con la camiseta del Mónaco.

Las lesiones vuelven a castigar a Ansu Fati

El gran rendimiento que exhibió en el campeonato francés disparó los rumores de una posible llamada de la selección española, que finalmente no se produjo. Las lesiones volvieron a llamar a su puerta y mermaron su continuidad. La caída definitiva llegó el pasado diciembre, cuando una lesión en los isquiotibiales le dejó K.O. durante 40 días. El pasado fin de semana regresó en el encuentro de Ligue 1 ante el Lens, participando como suplente y anotando el único gol monegasco en la derrota en casa (1-3). Ante el Real Madrid, Ansu Fati apunta al once en un partido que se presenta como una oportunidad de volver al escaparate del fútbol europeo.

El Mónaco está firmando su peor campaña reciente en la Ligue 1. El conjunto del principado marcha en novena posición tras 18 jornadas del campeonato, situándose a ocho puntos de los puestos que dan acceso a competiciones europeas. El equipo que dirige Sebastien Pocognoli ha echado de menos los goles de un Ansu Fati que regresó el pasado fin de semana. En Champions League, a falta de dos jornadas para la conclusión de la liguilla, el Mónaco ocupa la decimonovena posición con nueve puntos en su casillero particular.