El Real Madrid visitará Mestalla el domingo 8 de febrero a las 21:00 horas

El Real Madrid ya conoce el horario de su visita al Valencia en Mestalla en la jornada 23 de la Liga. Los blancos se medirán al equipo che el domingo 8 de febrero en el turno de las 21:00 horas de la noche. Los blancos jugarán después que el Barcelona en esta jornada, pero hay que recordar que no tendrán partidos entre semana ni antes ni después al estar eliminados de la Copa del Rey. El Valencia sí llegará a este duelo después de disputar los cuartos de final del torneo del KO.

El Barcelona, en su pelea por la Liga contra el Real Madrid, jugará esta jornada 23 el sábado 7 de febrero a las 16:15 horas en el Camp Nou contra el Mallorca. Y el Atlético de Madrid recibirá al Betis el mismo domingo a las 18:30 tres días después de medirse ambos en la Copa del Rey.

Un Valencia-Real Madrid en Mestalla que durante los últimos años siempre ha sido caliente en cuanto al ambiente de la grada contra Vinicius y las actuaciones de los colegiados. La temporada pasada, los blancos, jugando de naranja, ganaron 1-2 remontando el gol inicial de Hugo Duro con tantos de Modric en el 85 y Bellingham en el 96. Todo ello con diez jugadores tras ser expulsado Vinicius en el minuto 79.

La temporada anterior el resultado fue de empate a dos con doblete de Vinicius. Pero el partido lo protagonizó otro árbitro, en este caso Gil Manzano, que en la última jugada de partido pitó el final cuando Bellingham marcaba el 2-3. Un escándalo histórico que encima terminó con la expulsión del inglés. En la 22/23, el Valencia ganó con un solitario gol de Diego López y Vinicius fue expulsado al final del partido en un duelo que se hizo viral por los insultos racistas al brasileño. Esta misma campaña, en el Bernabéu, los blancos ganaron 4-0 en un partido donde los de Xabi Alonso jugaron realmente bien.