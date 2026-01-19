Arbeloa: «Si quiero tener opciones de ganar títulos necesito a Vinicius»

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación para analizar la previa de la séptima jornada de la fase liga de la Champions que enfrenta a Real Madrid y Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos necesitan la victoria para seguir acercándose a la clasificación en el top-8, lo que les llevaría a jugar directamente los octavos de final de la máxima competición continental.

Como Mbappé, también comenzó mandando un mensaje a las víctimas de Córdoba: «Antes de empezar, me gustaría trasladar mis más sinceras condolencias. Para las personas afectadas por el trágico accidente de Córdoba…».

Luego, habló del momento del equipo: «El equipo está bien. Con muchas ganas. Tras la victoria del sábado y sabiendo que es una competición muy importante. Ganar mañana nos acercaría a ese objetivo. Somos conscientes de la trascendencia».

También pidió el apoyo del Bernabéu a todos los jugadores y, obviamente, a Vinicius: «Vinicius, lo que quiere y lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y, sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión. Tiene un corazón enorme y es muy emocional. Su fútbol también lo es. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu al lado de Vinicius y todos los jugadores».

Por otro lado, habló de la falta de un centrocampista de creación: «He dicho desde el primer día que tengo una plantilla extraordinaria. Estando con ellos estos seis días me he dado cuenta de que son mejores de lo que pensaba. Y vine a luchar por todos los títulos. Liga y Champions. Haremos lo que haga falta para pelear por ellos. Y me encantaría que la afición esté con nosotros. Cuando el Madrid ha logrado títulos es porque el Bernabéu ha estado de su lado. Si le preguntas a cualquier rival, todos hablan del ambiente del Bernabéu. Es lo que queremos. Y somos conscientes de que es trabajo nuestro».

Sobre si Vinicius y Bellingham deben cambiar, fue claro: «Lo mismo que el otro día. Corrieron, se esforzaron, fueron desequilibrantes. Una segunda parte muy buena y ese es el Vini y el Jude que queremos ver. Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor».

Analizó sus palabras en rueda de prensa tras el duelo contra el Levante: «Repito lo que dije el otro día. Como canterano y como jugador y, sobre todo, como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren. Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar».

Por otro lado, habló de la presencia de Ancelotti en el Bernabéu: «Le pongo falta, no vino a saludar. Si está mañana espero que baje. Que yo fui uno de sus jugadores. Fue una suerte ser entrenado por él. Por el más laureado. No hay que hablar mucho más sobre él».

«Este escudo te exige esfuerzo. He visto chicos con una actitud excepcional. Vi a jugadores presionar, juntarse, morder. No tengo ninguna duda de que el esfuerzo es primordial en este escudo. Vamos a intentar ser un equipo que dé el máximo. Sabiendo las características y funciones de cada jugador», aseguró.

Sobre la división del Bernabéu, comentó lo siguiente: «No, os veo muy preocupados por los pitos. Sé cómo es el público del Bernabéu. Se lo he dicho a los jugadores. Si hay alguien justo es el público del Bernabéu. Que vean el juego que les gusta, estamos en ello, trabajando. Sabemos que estarán de nuestro lado. El público quiere ver a su equipo. Estamos concienciados y con muchas ganas de jugar mañana. Estamos convencidos de ello».

Por último, habló de Vinicius y la opción de quitarlo del terreno de juego: «No sé si ha quedado claro. Estará en el campo siempre que esté disponible y que de el rendimiento que está dando. Es un futbolista fantástico, excepcional. Como entrenador del Real Madrid, si quiero tener opciones de ganar, le necesito. Necesito a Vinicius en el campo».