Una ‘final’ en Praga: las cuentas del Barcelona para ir directo a octavos de la Champions

En las dos últimas jornadas de la liguilla Champions League hay mucho en juego para el Barcelona, con su clasificación directa para octavos de final en liza. Los culés tienen aún opciones para clasificarse entre los ocho mejores pese a que figuran antes de esta séptima jornada como decimoquintos. El Barça está a solamente dos puntos de la sexta, séptima y octava plaza de Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid.

El Barça se juega este mes de enero, en los dos últimos envites de esta liguilla, sus opciones reales para ahorrarse una ronda clasificatoria, para librarse de los dieciseisavos de final de la Champions League. Este miércoles ante el Slavia de Praga y la última semana de enero recibe la visita del Copenhague, dos enfrentamientos tan cruciales como determinantes, contra rivales que están en el tercer vagón de la clasificación.

El Barcelona es en estos momentos decimoquinto con 10 puntos, los mismos que Newcastle, Chelsea y Sporting de Lisboa, uno menos que Borussia Dortmund y Tottenham y dos menos que Liverpool, todos por encima pero fuera de entre los ocho primeros, todos con el mismo objetivo que los blaugrana.

El Barcelona necesita ganar los dos partidos y sumar seis puntos para alcanzar los 16 puntos que le permitirían tener opciones y esperar resultados. Las quinielas no están de su lado, en cualquier caso, ya que son muchos equipos los que están por encima y podrían replicar sus resultados para ganar uno de los ocho billetes directos a los octavos de final de la Champions League.

En estos momentos, según la supercalculadora de Opta, el Barcelona acabaría esta liguilla de Champions League en novena posición. Es lo que predice, en novena posición justo por debajo de Atlético de Madrid y Real Madrid, que se llevarían los dos últimos billetes para los octavos de final. Según ésta, Arsenal, Bayern de Múnich, Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool y Atalanta acompañarían a los clubes de la capital.

El Barcelona, en cualquier caso, necesita ganar sus dos compromisos ante Slavia de Praga y Copenhague para verse con opciones reales, de no ser así es matemáticamente imposible. Lograr seis puntos en estos dos encuentros tampoco le garantiza el billete y depende de los resultados que sumen todos los equipos que tiene por delante para conocer su posición real.

Por ejemplo, el Real Madrid tiene dos emparejamientos más delicados ante Mónaco y Benfica de cara a sumar los seis puntos que hay aún en juego. Más sencillo lo tiene el Atlético de Madrid, que se medirá al Galatasaray y al Bodo/Glimt. El Liverpool, actualmente noveno y con 12 puntos al igual que Madrid y Atlético, se enfrenta al Marsella y al Qarabag. El Inter es sexto, también con 12, y tiene un final de liguilla duro midiéndose a Arsenal y Borussia Dortmund.

Con 13 puntos están PSG, City y Atalanta, que en sus dos últimas jornadas se medirán a Sporting de Lisboa y Newcastle; Bodo/Glimt y Galatasaray; y Athletic de Bilbao y Union Saint-Gilloise, respectivamente. El Barça depende de sus errores para liberar una plaza a la que aspira.