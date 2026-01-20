Tregua en el Bernabéu: los pitos se cambian por aplausos a los jugadores del Real Madrid

La afición del Real Madrid cambió la bronca del pasado sábado a sus jugadores en el duelo contra el Levante por la paz y tímidos aplausos a los hombres de Arbeloa en el encuentro que enfrentó a los blancos con el Mónaco, perteneciente a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions. No se puede decir que hubiese grandes ovaciones, pero la bronca sí que se atenuó y se coreó el nombre de los jugadores, Vinicius incluido.

Justo esto es lo que pedía el vestuario del Real Madrid, dolido por lo que sucedió el pasado sábado en el Santiago Bernabéu. Nadie escurre el bulto y entienden el malestar de los aficionados, pero también consideraron desmedida una bronca que duró durante todo el partido, haciendo sentir a los hombres de Álvaro Arbeloa que jugaban fuera de casa y no en Chamartín.

«Fue una derrota de la afición», aseguraron en los días después voces autorizadas de ese vestuario. Las mismas que reconocían que no han estado bien en los últimos tiempos, tocando fondo contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey. Los blancos cayeron derrotados por un rival de Segunda División y fue la gota que colmó el vaso para el madridismo. No obstante, consideran que el clima de tensión que se generó en Chamartín fue desproporcionado.

«Nunca habíamos visto nada así», explicaban desde Valdebebas miembros de un club que han visto muchos partidos y han tenido que lidiar con momentos igual o más complicados que los actuales. Ahora, celebran que el enfado haya menguado. Y es que el Real Madrid afronta ante el Mónaco un partido clave para que los blancos acaben en el top-8 y, por lo tanto, se clasifiquen directamente a los octavos de final de la máxima competición continental.