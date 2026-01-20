Muere Lucien Müller, ex jugador del Real Madrid y Barcelona

El ex jugador del Real Madrid y del Barcelona, Lucien Müller, ha muerto este martes 20 de enero, a los 91 años de edad. Francés de nacimiento, desarrolló los mejores años de su carrera en la década de los 60, formando parte del Stade de Reims que alcanzó la primera final de la Copa de Europa, donde cayeron contra los blancos. Durante tres años, de 1962 a 1965 estuvo en el club de Chamartín, fichando después por el Barcelona, donde estuvo hasta 1968, antes de regresar al Reims.

Después, tuvo una extensa carrera como entrenador, pasando por varios equipos españoles, entre ellos el Barcelona, donde dirigió pocos partidos. Destacan sus pasos por Castellón y Burgos, además de Mallorca, Zaragoza y Mónaco. Los azulgranas se han pronunciado sobre su muerte, después de que el Stade de Reims informara de su fallecimiento en la mañana del martes.

«El Stade de Reims recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Lucien Müller, a los 91 años. Jugador clave de la época dorada del club, apodado Le Petit Kopa, se coronó campeón de Francia en 1960 y 1962. También ganó el Challenge des Champions en 1960 con el Stade de Reims», señala el comunicado del club francés.

El Barça lamenta la muerte de Lucien Müller

Este martes 20 de enero, ha fallecido Lucien Müller a los 91 años. Nacido en Bischwiller el 3 de septiembre de 1934, defendió los colores del FC Barcelona siendo jugador y entrenador.

Llegó al Club en 1965 procedente del Real Madrid. Ocupando la posición de centrocampista, estuvo tres años en el primer equipo del Barça. Durante sus 125 partidos, anotó cinco goles y ganó una Copa de Ferias y una Copa del Rey. La temporada 1967/68 dejó de ser jugador barcelonista y fichó por Burgos.

Diez años después, regresó al FC Barcelona. Esta vez como entrenador del primer equipo. Fue en el curso 1978/79 bajo el mandato de Josep Lluís Núñez. Müller había hecho grandes campañas con otros equipos de la Primera División del campeonato español, pero la suerte no le acompañó y antes de terminar la temporada fue sustituido por su segundo, Joaquim Rifé.