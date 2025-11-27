Valverde cierra filas: «Estamos más unidos que nunca»

Fede Valverde ha cerrado filas en torno a Xabi Alonso y el vestuario. El uruguayo ha salido al paso de la polémica generada en las últimas semanas para zanjarla de un plumazo. «Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca», comienza diciendo el futbolista del Real Madrid.

Durante su discurso en un post de Instagram, Valverde también se rinde a Vinicius y Mbappé, los dos grandes protagonistas de la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos: «Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor», deja claro el charrúa que disputó los 90 minutos en Grecia.

Ya en el plano personal, el Pajarito asegura que continúa trabajando par recuperar su mejor nivel y que Xabi Alonso siempre le ha apoyado: «En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo».

«No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca», concluyó Valverde. Fede es un futbolista clave en los esquemas de Xabi y en el Real Madrid. Aunque no atraviese por su mejor momento de forma, el uruguayo reconoce que está trabajando para recuperar su mejor versión. Respecto a la polémica de las últimas semanas, donde se ponía en duda el apoyo del vestuario hacia el entrenador, el centrocampista dejó claro que el equipo está más unido que nunca.