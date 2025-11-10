Valverde sufre una lesión en el músculo semimembranoso y estará 10 días de baja

Fede Valverde sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que le tendrá 10 días apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, el uruguayo no acudirá con su selección para jugar los amistosos contra México y Estados Unidos. El objetivo es que pueda estar disponible para el encuentro contra el Elche que disputarán los blancos en el Martínez Valero el próximo 23 de noviembre.

Por lo tanto, Valverde estará durante todo el parón de selecciones trabajando en Valdebebas con los recuperadores del Real Madrid. La dolencia no es grave y esto es, sin duda, una noticia celebrada por el club blanco, ya que el charrúa es un futbolista muy importante para los hombres de Xabi Alonso.

Si todo va bien y no hay contratiempos, Valverde debería estar disponible para ser de la partida en el encuentro contra el Elche. Este será el primer partido que jugarán los blancos tras el parón de selecciones. Después, los madridistas viajarán a Grecia para medirse al Olympiacos, se desplazarán a Gerona y tendrá que visitar Bilbao, donde se medirán al Athletic.

Valverde es un jugador capital para Xabi Alonso por su compromiso y su polivalencia. El uruguayo puede jugar tanto en el centro del campo como en el lateral derecho, donde está siendo más habitual en los últimos encuentros tras la lesión de Carvajal y la falta de ritmo de Trent.