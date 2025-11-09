Valverde y Courtois sufren molestias y serán sometidos a pruebas

Fede Valverde sufre molestias en el aductor de la pierna derecha tras el exigente encuentro contra el Rayo Vallecano, mientras que Thibaut Courtois terminó el partido con una sobrecarga en el muslo derecho. Ambos futbolistas del Real Madrid serán sometidos este lunes a pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas para determinar el alcance exacto de sus dolencias y establecer un tiempo estimado de recuperación.

La preocupación en el club es evidente, ya que tanto Valverde como Courtois son piezas fundamentales para Xabi Alonso. El centrocampista uruguayo es uno de los jugadores más utilizados esta temporada, un pulmón en la medular que aporta equilibrio, despliegue y llegada desde segunda línea. Además, también rinde con creces en el lateral derecho. Por su parte, Courtois es un verdadero valuarte bajo los palos.

Una vez se conozcan los resultados de las pruebas, se decidirá si ambos jugadores pueden acudir con sus respectivas selecciones nacionales durante el próximo parón internacional. A día de hoy, la sensación en el club es que ninguno viajará: Courtois, con Bélgica, y Valverde, con Uruguay, permanecerían en Valdebebas para continuar su proceso de recuperación y evitar riesgos innecesarios.

Valverde parece ser el que peor parado ha salido del choque en Vallecas. De hecho, abandonó el estadio cojeando visiblemente y, al ser preguntado por su estado, reconoció que «estaba tocado». El uruguayo ya arrastraba algunas molestias desde el partido en Anfield y, según las primeras sensaciones, podría padecer una lesión muscular de mayor entidad.

El cuerpo técnico confía en que, con descanso y tratamiento, ambos puedan estar disponibles para el regreso de la competición, cuando el Real Madrid afrontará una exigente recta final de año tanto en Liga como en Champions.