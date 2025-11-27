Vinicius-Mbappé: sociedad ilimitada de gol

Vinicius Júnior y Kylian Mbappé cargaron con el peso del Real Madrid para ganar al Olympiacos. Con el póker del francés, dos de los cuales llegó por asistencia del brasileño, los de Xabi Alonso salvaron un partido para demostrar que son los líderes que necesita el equipo para volver a coger impulso. Una asociación que cada vez es más letal y, cuando están ambos enchufados, no hay ninguna defensa que pueda frenarles.

Kylian llevaba tres partidos consecutivos sin marcar. Algo anómalo después de que una racha goleadora que empezaba a ser abusiva para los rivales. Sin embargo, no había mejor manera de redimirse con cuatro goles para volver a alimentar al delantero. Gran parte del mérito fue de Vini, que dio una exhibición a la hora generar espacios y atraer futbolistas para dejar huecos libres al galo para hacer sangre. Ante el Olympiacos agrandaron sus números colectivos, que ya es el peso principal de los goles del Real Madrid.

Entre los dos han sumado hasta 36 goles, es decir, 27 goles y nueve asistencias. Lo más curioso es que de todos ellos una parte esta interconectado entre ellos. Por un lado, Vinicius le habría regalado a Mbappé un total de cuatro goles, mientras que uno viceversa. Aunque más allá de estos números, destaca la buena sintonía que hay entre ellos después de los rumores de una rivalidad por ver quién es el líder del Real Madrid.

«Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel, venden muchas cosas. Tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona, una muy buena persona», se sinceró en una entrevista el pasado mes de octubre.

Incluso hubo un intercambio de guiños en una publicación de Vinicius del partido: «Una gran victoria, cuatro goles de kiki, 27 asistencias en Champions y a por más», escribió a lo que Mbappé respondió con un «Nuestro Vini». Xabi Alonso sabe que el ataque radica en ellos dos y su compenetración atraviesa su mejor momento. Conquistaron Grecia y, para ganar títulos, necesita que firmen partidos así.