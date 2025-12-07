Más problemas para Xabi: Militao se rompe contra el Celta

Eder Militao se rompió muscularmente en el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Celta en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño tuvo que esprintar en una acción con Pablo Durán y, tras despejar el balón, pisó y sintió un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo. En la zona del isquio. El central se quedó tendido en el suelo e, inmediatamente, sus compañeros comprobaron que no podía seguir. En su lugar entró Rüdiger, mientras que el carioca abandonaba el césped con la ayuda de los servicios médicos del conjunto blanco. Será sometido a pruebas en las próximas horas, pero la sensación es que es «muy preocupante».

Los jugadores del Real Madrid recriminaron al juez de línea, José Francisco García, que debía haber levantado la bandera, ya que la acción estaba anulada por fuera de juego. Esta acción habría evitado, posiblemente, la lesión de Eder Milito, que se perderá el duelo contra el Manchester City con total seguridad y en el club blanco cruzan los dedos para que no sea tan grave como parece.

Hay que recordar que Xabi Alonso tiene todas las ausencias por lesión en la defensa. Y es que, en estos momentos, la enfermería del Real Madrid está ocupada por Carvajal, Alaba, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Mendy y, ahora, Eder Militao. Todos ellos son zagueros.