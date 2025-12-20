La ya exministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado en su primera comparecencia pública como candidata del Partido Socialista al Gobierno de Aragón la crisis de vivienda y falta de hogares que sufre la comunidad autónoma de Aragón. Sin embargo, en su intento de atacar a su presidente, Jorge Azcón (PP), Alegría ha terminado poniendo en evidencia que la región aragonesa es la tercera con menos inversión en vivienda social de España.

Es decir, se trata de una de las grandes olvidadas del Estado, incluido el Gobierno al que ella misma pertenece y que lleva prometiendo desde hace casi ocho años aumentar el parque público de vivienda de España.

Según los datos consultados por OKDIARIO, Aragón finalizará 2025 con sólo un 1,2% de toda vivienda social del país. Se trata de unas 7.563 casas de las 623.693 repartidas por todo el territorio español. Un dato que pone de manifiesto la falta de actuación de las Administraciones, incluido el propio Ministerio de Vivienda quien, sólo levantará en Aragón 555 viviendas asequibles de Sareb, frente a las más de 13.400 que hará en Cataluña.

Aragón es la tercera comunidad española con menos hogares públicos, solo por detrás de Cantabria (2.859) y La Rioja (1.719). Por el contrario, de nuevo la región más afortunada en el reparto de vivienda social es su vecina Cataluña, que puede presumir de contar con más de 128.500 pisos públicos. Es decir, el 20,6% de todo el parque público de vivienda del Estado.

La comunidad con mayor porcentaje de hogares públicos se posiciona por delante incluso de Madrid. Para la capital española se quedan alrededor de 112.061 viviendas sociales.

Convertir 328.845 m2 en viviendas

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Zaragoza (PP) anunció un plan de choque para transformar 328.845 metros cuadrados de cicatrices urbanas históricas en viviendas, pisos asequibles municipales, zonas verdes, equipamientos y viales públicos.

De hecho, el Gobierno municipal celebró tras su anuncio haber «conseguido poner solución» a décadas de olvido estatal e «inactividad» a vacíos urbanos históricos en distritos como el Centro, El Arrabal y Casco Histórico: «Estamos centrados en la regeneración de los barrios y en la dignificación de la escena urbana, devolviendo la actividad a terrenos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos en los distintos distritos de la ciudad», ha manifestado Serrano.

Ha relatado que al llegar al Gobierno municipal, heredaron «numerosos vacíos urbanos históricos» y, en la actualidad, todos «están ya desatascados o en vías de desarrollo», ha recapitulado el consejero municipal.