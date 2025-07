El truco de Alcaraz para recortarle puntos a Sinner sin necesidad de jugar

Toronto ha pagado los platos rotos del cargado calendario tenístico con orfandad. Hasta doce bajas registra, la mayoría de ellas de renombre. Sobre sus pistas no estarán Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jack Draper, Tommy Paul, Grigor Dimitrov, Jordan Thompson y Matteo Berrettini, entre otros, debido a la imposibilidad de encaje en la agenda y la incompatibilidad con la puesta a punto para el último Grand Slam del año, el US Open.

La competición en Toronto lleva desde el 27 de julio, aunque no será hasta los días 29 y 30 de julio cuando entren en acción las mejores raquetas. La final está fijada para el 7 de agosto, un jueves, algo extraño teniendo en cuenta que la ATP acostumbrar a celebrar las finales en domingo. La saturación comienza precisamente ese día, ya que el mismo 7 de agosto se disputa la primera ronda del siguiente Masters 1.000 en Cincinnati.

Es decir, el último partido en Toronto y la primera ronda en Cincinnati se disputarán el mismo día. Esto se traduce en que si Alcaraz alcanza la final en Canadá, sólo tendría dos o tres días de descanso antes de debutar en Estados Unidos para afrontar, en caso de llegar a la final, otros seis partidos. El murciano podría disputar 12 encuentros en apenas 20 días.

La final en Cincinnati, por cierto, será cae en lunes 18, un día antes de la fecha fijada por el US Open para el desarrollo de su renovado dobles mixtos en el que Alcaraz compite junto a Raducanu. Fijada para el 19 y 20 de agosto. Por ello, decidió no acudir a Toronto y centrarse en Cincinnati. Y precisamente esa ausencia beneficia a Carlitos de cara a la carrera por el número uno del ranking ATP.

El murciano tampoco participó el año pasado en el Masters 1.000 de Toronto, por lo tanto carece de puntos a defender este curso y por ende no pierde puntuación alguna. Al contrario que Sinner, cuyo desempeño la temporada pasada fue hasta cuartos de final y se embolsó 200 puntos que pierde esta campaña. La distancia podría reducirse más todavía, ya que en el siguiente torneo, Cincinnati, Alcaraz cayó a las primeras de cambio y Sinner defiende título.

Todo lo que no sea ganar el torneo supondría pérdida de puntos para el italiano. Y después llegará el US Open en el que también fue eliminado en las primeras rondas mientras que Sinner también defiende corona. En otras palabras, si Jannik no revalida los dos títulos tendría una sangría de más de 3.000 puntos. Oportunidad dorada para que Carlitos asalte el trono del tenis mundial, depende de sí mismo. Si se lleva los dos torneos mencionados será la mejor raqueta del ranking independientemente del resultado del italiano.