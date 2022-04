Jesé Rodríguez había esquivado sus clásicos líos durante muchos meses, pero el futbolista canario vuelve a ser noticia por algo que trasciende de los terrenos de juego. De hecho, el jugador canario no pisó el césped la pasada jornada precisamente por un comportamiento que no gustó nada al entrenadorde Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, que tuvo mano dura y castigó al ex madridista sin jugar contra el Amorebieta.

Al técnico no le tembló el pulso pese a que Jesé Rodríguez es uno de los pesos pesados de ese vestuario. Días después, en tierras canarias ha trascendido el motivo de ese castigo que tanto el entrenador como el jugador han intentado esconder pero que finalmente ha salido a la luz.

Según informa La Provincia, el entrenador catalán castigó a Jesé en la última jornada por lo que él considera un acto de indisciplina. Tal y como asegura dicha información, Jesé se ausentó del entrenamiento del pasado miércoles tras disfrutar de un día libre -y presentar su nuevo single como Jey M- y avisó tarde de una indisposición que dijo haber sufrido. No se lo creyó el técnico, pues su respuesta fue más que clara: al banquillo, sin calentar ni jugar.

De puertas para afuera, García Pimienta estuvo elegante y no quiso echar más leña al fuego: «Jesé tuvo un problema estomacal esta semana. Estuvo débil. Necesitábamos jugadores que estuvieran al 100%. No hay ningún tema con él». Pero está claro que el entrenador de Las Palmas quiso mandar el mensaje que ya mandó días antes con su castigo a Peñaranda, y es que no va a permitir ningún acto de indisciplina.