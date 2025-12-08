Calendario escolar 2026 de la Comunidad de Madrid: todos los festivos y días de vacaciones

Madrid ya tiene el calendario laboral de 2026 confirmado, y el curso 2025/2026 está definido desde hace meses. De este modo, y con los dos documentos a la vista, podemos ver enseguida qué días caen en festivo y cuáles pasarán a ser no lectivos en los colegios. No es un cambio drástico respecto a otros años, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque casi todos esos festivos laborales influyen directamente en el ritmo del curso. Descubramos entonces, cómo queda el Calendario escolar 2026 de la Comunidad de Madrid

Para muchas familias saber cómo es el Calendario escolar 2026 de la Comunidad de Madrid es fundamental en diciembre: se acerca el cierre del trimestre, comienzan los preparativos de Navidad y es habitual revisar cuándo caerán los puentes, las vacaciones o los días en los que habrá que reorganizar horarios. También es útil para centros educativos que ajustan programaciones, actividades o evaluaciones según la distribución de los periodos lectivos. A continuación repasamos, por orden, el calendario laboral de 2026 que aplica en la Comunidad de Madrid y la organización del curso escolar para lo que será el 2026, explicando cómo encaja todo en la práctica, una vez los niños regresen de sus vacaciones de Navidad.

Festivos laborales 2026 en la Comunidad de Madrid

El calendario laboral aprobado por el Gobierno y adaptado por la Comunidad de Madrid determina los días inhábiles a efectos laborales. En la práctica, estos días también son no lectivos en los colegios, salvo excepciones muy concretas. Por eso conviene repasarlos primero.

Los festivos laborales que se aplicarán en Madrid en 2026 son:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

2 de noviembre (lunes siguiente a Todos los Santos)

7 de diciembre (lunes posterior a la Constitución)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

A estos doce festivos se suman los dos festivos locales que cada ayuntamiento debe fijar. En el caso de Madrid capital, serán:

15 de mayo (San Isidro)

9 de noviembre (La Almudena)

Estos días también son no lectivos para los estudiantes que estudian en la capital, aunque no afectan a los municipios vecinos.

Con este marco laboral definido, el calendario escolar se organiza alrededor de estos festivos y añade algunos días más de carácter específico educativo.

Días no lectivos fijados por la Comunidad de Madrid para el curso 2025/2026

Además de los festivos anteriores, la Comunidad de Madrid ha establecido tres días no lectivos adicionales para los centros educativos:

7 de enero de 2026

27 de marzo de 2026

6 de abril de 2026

Estos días se integran dentro de las vacaciones de Navidad y Semana Santa y amplían ligeramente ambos periodos.

En las Escuelas Infantiles públicas, privadas sostenidas con fondos públicos y unidades de primer ciclo en colegios públicos, únicamente se considerará no lectivo el 7 de enero, manteniéndose el resto de fechas sin ampliación.

Vacaciones de Navidad 2025/2026

Las vacaciones de Navidad en Madrid van del 20 de diciembre al 7 de enero. Como el día 7 figura también como no lectivo, la vuelta real a las aulas será el jueves 8, así que ese tramo festivo queda un poco más largo de lo habitual.

Este tramo coincide prácticamente con los festivos laborales de diciembre y enero, lo que facilita la conciliación al no haber grandes diferencias entre ambos calendarios.

Carnaval 2026 y Semana Blanca en Madrid

El Carnaval de 2026 se moverá entre el 12 y el 18 de febrero. La Semana Blanca queda situada del 13 al 17, así que ambos periodos se solapan casi por completo. No se trata de vacaciones formales, pero muchos centros cambian esos días el ritmo habitual: actividades distintas, talleres o jornadas más ligeras. Para muchas familias, al final, funciona como un respiro en mitad del trimestre.

Semana Santa 2026

Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el viernes 27 de marzo y se extenderán hasta el lunes 6 de abril, ambos incluidos. El 6 figura como día no lectivo añadido por la Comunidad de Madrid, por lo que el regreso a clase será el martes 7 de abril.

De nuevo, la distribución encaja con los festivos laborales nacionales de Jueves Santo y Viernes Santo, algo habitual en todos los calendarios escolares.

Día del Padre 2026

El 19 de marzo no es festivo en la Comunidad de Madrid en 2026. Por tanto, será un día lectivo con normalidad tanto en colegios como en institutos.

Puente de Mayo 2026

El 1 de mayo cae en viernes y el 2 de mayo, festivo autonómico, cae en sábado. Aunque el segundo no altera el calendario lectivo, el encadenado de fechas configurará un fin de semana largo para estudiantes y trabajadores.

Fechas de fin de curso 2025/2026

Las enseñanzas finalizarán en las siguientes fechas:

Primer ciclo de Infantil, Escuelas Infantiles y Casas de Niños: 31 de julio

Segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial: 19 de junio

Centros Integrados de Música y Primaria: 19 de junio

ESO, Bachillerato y Formación Profesional: 19 de junio

Conservatorios profesionales de Música y Danza: 19 de junio

Escuelas Oficiales de Idiomas: 25 de junio

Escuelas de Arte: 19 de junio

Enseñanzas Artísticas Superiores: 19 de junio

2º de Bachillerato: fecha ajustada por la EBAU

Estas fechas marcan el cierre del curso y la organización de las evaluaciones finales.